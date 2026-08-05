El Concejo Deliberante de Saavedra investigará si el intendente Nebot puede seguir en el cargo

El Concejo Deliberante de Saavedra decidió hoy la creación de una comisión investigadora para analizar si el intendente Matías Nebot —quien días atrás había reconocido públicamente ser un adicto a la droga, en recuperación— se encuentra en condiciones psicofísicas de continuar en el cargo.

Oficialmente, la determinación —impulsada por la oposición— buscará "analizar con rigor técnico el desempeño de las autoridades ejecutivas". Extraoficialmente, muchos lo entienden como una posibilidad de remover al jefe comunal vecinalista de su cargo.

"Es nuestra responsabilidad institucional velar por la ética pública, la integridad en la gestión municipal y el cumplimiento de la ley. Así, esta comisión trabaja para garantizar que nuestros ciudadanos tengan confianza en sus instituciones", se indicó esta mañana desde el Concejo Deliberante, en Pigüé.

Por último, manifestaron que "la democracia se construye con transparencia y el Concejo está comprometido con eso".

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Todo esto se da luego de las declaraciones públicas de Nebot, quien días atrás y en un encuentro sobre consumos problemáticos había reconocido su adicción.

"Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir —había dicho—. La lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez. La causa nunca es la sustancia: la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia".

Según pudo averiguar La Nueva., el dirigente vecinalista de 37 años consumió cocaína durante aproximadamente dos años y está por cumplir uno alejado de la droga.

Comunicado

Días atrás, luego de la declaración de Nebot, los bloques de Alianza La Libertad Avanza, Distrito Futuro, Justicialistas, Unión Cívica Radical y Unión y Libertad habían planteado la necesidad de constituir una comisión investigadora para ahondar en lo ocurrido.

"Queremos manifestar de manera categórica nuestro profundo respeto por la dimensión humana y la salud personal del jefe comunal. Sin embargo, la conducción del Departamento Ejecutivo exige el pleno ejercicio de las facultades psicofísicas y el resguardo de la idoneidad requerida por la ley para administrar los recursos, la seguridad y los servicios de todos los vecinos", habían indicado en un comunicado.

Es así como, amparándose en la Ley Orgánica de las Municipalidades, señalaron que "ante la incertidumbre institucional generada por las propias manifestaciones del intendente, la omisión o el silencio serían un grave incumplimiento de nuestros deberes como representantes del pueblo".

Además, habían explicado que la puesta en marcha del ente investigador no alteraría ni interrumpiría la operatoria administrativa del municipio ni del Concejo Deliberante.

"La comisión arbitrará los mecanismos para que el procedimiento respete el secreto de sumario, la protección de datos personales y los derechos del paciente en caso de que fuera necesario. La recolección de pruebas será tramitada bajo estricta reserva en expediente confidencial, asegurando el pleno derecho de defensa y debido proceso. Asimismo, en caso de ser necesario, se dispondrán los mecanismos para resguardar la identidad de cualquier ciudadano que aporte elementos de prueba y así lo solicite", habían indicado.