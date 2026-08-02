Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La región.

Pringles se sumó a los municipios que regulan el uso de los vapeadores

El Concejo Deliberante les aplicó las mismas restricciones y prohibiciones de uso que al cigarrillo tradicional. Los consideran "nocivos para la salud". Las multas a incumplidores superan el millón de pesos.
 

Fotos: Archivo La Nueva.

   Coronel Pringles se sumó a la lista de municipios que regulan el uso de los vapeadores, los dispositivos también conocidos como cigarrillos electrónicos.

   A través de la ordenanza 5.114/26, el Concejo Deliberante declaró como "nocivos para la salud" a todos aquellos "sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y cualquier otro sistema análogo, con o sin contenido de nicotina".

   A instancias de esta declaración, y por unanimidad, los ediles dispusieron prohibir en el distrito el uso, consumo, inhalación o manipulación con fines de consumo de los dispositivos mencionados en espacios cerrados de acceso público, tanto de gestión pública como privada.

   De la misma forma, no se podrán utilizar o manipular en establecimientos educativos, sanitarios, deportivos o culturales, dependencias municipales, transporte público o "todo otro espacio donde se encuentre prohibido fumar conforme normativa vigente".

   Los establecimientos alcanzados por la ordenanza deberán "exhibir cartelería visible indicando la prohibición de uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares".

   La ordenanza -que había sido presentada hace tres meses en el CD por el interbloque Juntos-La Libertad Avanza, aunque luego fue modificada para adaptarla a las normativas nacionales- deberá ser implementada por el área que determine el intendente Lisandro Matzkin.

   Además, el Ejecutivo tendrá que "implementar campañas de concientización y prevención sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos".

   De la misma forma, tendrá a su cargo la aplicación de multas a aquellas personas que no cumplan la normativa en comercios o lugares donde esté prohibido el uso de estos dispositivos. Las multas -se indicó- irán desde casi 120 mil pesos a más de 1.135.500 pesos (de 50 a 500 módulos o Unidades Fijas establecidas por ordenanza).

   En cuanto a los comercios o lugares en que no se cumpla la obligación de exhibir cartelería que advierta sobre la prohibición, se estableció que podrían ser sancionados con multas de casi 57 mil a más de 450 mil pesos (25 a 200 módulos o UF).

   "En todos los casos, la reincidencia será sancionada con el doble de la multa prevista, sin perjuicio de la aplicación de sanciones accesorias tales como clausura o inhabilitación", se aclaró en la ordenanza.

   En forma complementaria o sustitutiva, se añadió, el Ejecutivo podrá disponer que los incumplidores realicen "tareas comunitarias, acciones de concientización o capacitaciones obligatorias, especialmente en casos que involucren a menores de edad".

   Los concejales remarcaron que la ordenanza apunta a proteger la salud pública de la población del partido de Coronel Pringles, en especial de niños, niñas y adolescentes.

   "Los denominados cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos de administración de nicotina constituyen sistemas que generan aerosoles con sustancias potencialmente nocivas para la salud. Diversos estudios científicos han demostrado la presencia en dichos aerosoles de sustancias tóxicas y cancerígenas, tales como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas", se indicó.

   Los ediles hicieron alusión, además, a que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) "ha advertido sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos, especialmente en jóvenes, y recomienda la adopción de medidas restrictivas".

   No obstante -se lamentó- "se observa un creciente uso de estos dispositivos, particularmente en adolescentes, muchas veces incentivado por sabores atractivos y una falsa percepción de inocuidad".

   Por este motivo -concluyeron- corresponde al Estado Municipal "ejercer el poder de policía en materia de salubridad, prevención y protección ambiental" y "no sólo prohibir su uso en espacios públicos, sino también establecer un régimen sancionatorio claro".

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
Sociedad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE