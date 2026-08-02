Patagones: detuvieron a un hombre que circulaba con cocaína fraccionada

La Policía local de Patagones detuvo a un hombre que venía circulando en una moto y quiso escapar de un control policial. Estos lo aprehendieron unos metros más adelante y le incautaron cocaína preparada para la venta.

Este fue identificado como Gastón Federico Manqueo de 30 años de edad, oriundo de la localidad, que tenía en su poder 37 dosis de cocaína en bochas, con un peso total de 19 gramos. Fue trasladado a la dependencia policial junto al vehículo secuestrado.

Por orden del Fiscal Mauricio del Cero se procedió al allanamiento del domicilio del implicado, en calle Mascarello 775, de Patagones, con resultado positivo al encontrarse recortes de nylon, dos pen drive, 10 bochas de clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 5.62 gramos, una balanza precisión, un teléfono celular, riñonera, y notebook, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo del Dr. Mauricio del Cero U. Fiscal Nro. 19 DJBBca.