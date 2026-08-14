Colombia: la cifra de muertos por el terremoto asciende a 281 y hay 379 desaparecidos

Al menos 281 personas murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes en Colombia, según informó en conferencia de prensa el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá.

"En este momento tenemos 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos, lamentablemente. Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos", expresó el mandatario.

Además, confirmó que hay 3971 heridos en centros médicos, y aseguró que la prioridad para su Gobierno es encontrar a los desaparecidos que permanecen bajo los escombros, para lo cual "se están implementando los recursos propios y los recursos internacionales que han llegado para acompañar esta búsqueda", sostuvo.

Identificación de las víctimas

El Instituto de Medicina Legal reportó que recibió 260 cuerpos provenientes de diferentes municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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En ese sentido, detalló que logró identificar un total de 246 víctimas, entre las que se encuentran 17 menores de edad y que los cuerpos de 222 víctimas ya fueron entregados a sus familias.

Infraestructura afectada

Colombia utiliza tecnología satelital con imágenes de alta definición para monitorear el daño ocasionado por el terremoto en las localidades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre otras regiones.

En ese sentido, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del país sudamericano, David Tamayo, detalló el jueves que se reportaron los siguientes datos:

• 12.584 viviendas destruidas

• 74.873 viviendas averiadas

• 172 edificios colapsados

• 2198 centros educativos afectados

• 825 centros comunitarios afectados

• 216 centros de salud afectados

• 71 acueductos

• 29 entidades bancarias

• 5 aeropuertos

Asimismo, se informó que en tierra los organismos de búsqueda y rescate trabajan sin descanso con apoyo de caninos para ubicar a los desaparecidos que permanecen bajo los escombros.

Subsidios para las familias

El ministro de Vivienda colombiano, Jaime Beltrán, anunció el plan del Gobierno para atender a las familias afectadas por el terremoto.

"El sector empresarial se va a unir con maquinaria amarilla para ayudar en el tema de los escombros", señaló y recordó que de manera urgente el Gobierno entregará un subsidio de arriendo a quienes quedaron damnificados y que se firmará un decreto para aliviar el pago de servicios públicos.

Además, anunció la creación de un banco de materiales y la llegada de equipos de profesionales que harán un diagnóstico sobre las viviendas que requieren mejoramiento y las que deben ser demolidas y reconstruidas. (NA)