Advierten que el impacto del terremoto en Colombia es mayor de lo que se creía

Los trabajos de recuperación serán a largo plazo (Foto N/A)

Mientras se movilizan suministros y personal hacia las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el martes que todavía se desconoce el impacto real en comunidades rurales y remotas.

Al menos 240 personas murieron y cerca de 4.000 continúan desaparecidas al tiempo que se multiplican las labores de rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados.

El impacto del terremoto está resultando mayor de lo previsto inicialmente y las evaluaciones continúan cambiando a medida que llega información desde las regiones, según explicó la coordinadora residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho.

“Todo lo que estoy reportando en este momento va a seguir evolucionando mientras hablamos. Estamos actualizando constantemente la información”, advirtió.

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Las principales necesidades

Las principales necesidades identificadas hasta el momento se concentran en alojamiento, agua potable, atención médica, alimentos y artículos básicos para las familias afectadas. Asimismo, la operación prioritaria sigue siendo la búsqueda y rescate.

Además, Torres Macho indicó la importancia de que Colombia ya contara con presencia humanitaria de la ONU antes del terremoto.

En ese sentido, actualmente la organización revisa sus programas existentes para redirigir recursos hacia esta nueva emergencia: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que dispone de almacenes y capacidad logística y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que cuenta con herramientas de teledetección para evaluar daños estructurales y el impacto socioeconómico.

Las zonas rurales afectadas

Uno de los principales desafíos, según destacan desde la ONU, es determinar qué ocurrió fuera de las grandes ciudades. “Sabemos más sobre cuál es el impacto en las capitales, pero menos en las zonas rurales y remotas”, señaló la coordinadora.

Mujeres embarazadas, niños y familias

Para las personas que perdieron sus viviendas y grupos que pueden enfrentar mayores riesgos durante la emergencia, el alojamiento temporal es una de las prioridades. También existe preocupación por la seguridad alimentaria y la protección de niños y mujeres en comunidades especialmente vulnerables. (N/A)