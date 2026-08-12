Ceuta: migrantes indocumentados regresarán a Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que los migrantes indocumentados que entraron de manera irregular en Ceuta regresarán a Marruecos.

El funcionario hizo estas declaraciones el martes durante una visita a dicha ciudad autónoma española, a donde más de 70.000 marroquíes cruzaron ilegalmente a finales de julio, según estimaciones del Gobierno español.

En ese marco, unas 100 personas murieron durante la llegada masiva de migrantes, afirmó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrada el jueves pasado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mayoría de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta regresaron voluntariamente a Marruecos, pero unas 10.000 permanecían en el enclave.

Albares señaló que algunos migrantes fueron engañados por información falsa difundida en internet, al creer que entrar en Ceuta les permitiría viajar a la España peninsular o a otros lugares de Europa.

"Nadie ha salido de la ciudad hacia la península (española)", afirmó el funcionario y agregó: "El trabajo diplomático que estamos realizando con Marruecos tiene como objetivo devolver a todas las personas que han entrado de forma irregular".

Las autoridades españolas cancelaron todos los permisos de salida del personal militar y de la Guardia Civil desplegado en Ceuta, ante informaciones difundidas en internet sobre planes para un nuevo cruce masivo de la frontera el 15 de agosto. (NA)