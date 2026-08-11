Medio Oriente: cuatro muertos durante un ataque de rebeldes hutíes

El estrecho de Bab al Mandeb es un punto logístico clave

Al menos cuatro tripulantes murieron luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran con tres misiles balísticos a un buque mercante en el estrecho de Bab al Mandeb.

Se informó que el ataque, ocurrido en una zona estratégica que conecta el golfo de Adén con el Mar Rojo, también hubo varios heridos. El barco transportaba alimentos, según las autoridades yemeníes.

El ataque contra el mercante Tihamah, de bandera yemení, provocó un incendio a bordo. El Ministerio de Transportes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente informó que entre los fallecidos hay tres ciudadanos paquistaníes y uno indonesio.

De acuerdo con el comunicado oficial, otros cuatro tripulantes resultaron heridos, al igual que un integrante del equipo que participó del operativo de rescate.

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Las autoridades denunciaron además que los hutíes lanzaron un cuarto misil cuando los equipos de emergencia intentaban acercarse al barco afectado. Según el Gobierno yemení, esta acción habría tenido como objetivo dificultar las tareas de rescate y poner en riesgo a quienes intentaban asistir a los tripulantes.

El ataque representa un nuevo episodio de la escalada de tensión en una de las principales rutas marítimas del mundo. Según las autoridades yemeníes, se trata de las primeras muertes registradas como consecuencia de los ataques hutíes en Bab al Mandeb desde el comienzo del actual bloqueo marítimo.

Los insurgentes, respaldados por Irán, comenzaron a atacar embarcaciones a finales de julio después de acusar a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení.

El estrecho de Bab al Mandeb es considerado un punto estratégico para el comercio internacional, ya que permite el acceso al Mar Rojo y conecta las rutas marítimas entre Asia, Medio Oriente y Europa. (canal26)