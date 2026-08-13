Conflicto en Medio Oriente: informaron la muerte de un comandante de Hamás
Las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron que el comandante del grupo terrorista había participado en la invasión durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023.
Un comandante de Hamás que participó en la invasión a Israel durante la ofensiva del grupo terrorista del 7 de octubre de 2023 fue abatido en un ataque israelí en la ciudad de Gaza.
Las FDI identificaron al comandante como Jamal Mahmoud Abu Kamil, según informaron fuentes militares israelíes.
Recientemente, y según las FDI, Abu Kamil estaba llevando a cabo ataques contra las tropas, y fue eliminado para "eliminar una amenaza", reportó el diario Times of Israel.
Anteriormente, el Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamás, identificó a Abu Kamil como el jefe de policía de Gaza.