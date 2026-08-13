Trump aseguró que Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz: “un muro de acero"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos tiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá".

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario aseguró el miércoles que el bloqueo naval estadounidense a la vía navegable fue calificado por todos como un "muro de acero" y que "Irán no puede hacer nada al respecto."

"No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guarda Revolucionaria está diezmada y huyendo", aseguró Trump y agregó que "lo único que tienen son noticias falsas y una inflación del 300%".

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Finalmente, el mandatario estadounidense lanzó que "Oriente Medio ya no existe. ¡Alabado sea Alá!".

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para terminar la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Ambas partes tenían programado sostener las negociaciones en un periodo de 60 días para alcanzar un acuerdo final, aunque la reciente escalada en la región trajo incertidumbre.

"Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que hay chance de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", había declarado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la CNBC la semana pasada. (N/A)