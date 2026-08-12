El eclipse total de sol deslumbró al mundo: así se vio en los principales países de Europa

El eclipse solar comenzó minutos antes de 14, hora de la Argentina y ya se puso visualizar en varios lugares del mundo.

Millones de personas en Islandia, España, Noruega y una pequeña zona de Portugal lograron ver el fenómeno en su totalidad.

La última vez que se pudo presenciar un evento similar en la península ibérica fue en 1905.

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¿Qué sucedió? La Luna cubrió completamente el Sol a lo largo de una estrecha franja que atravesó el extremo ártico de Rusia, Groenlandia, Islandia, el noreste de Portugal, el norte de España y las Islas Baleares.

En detalle, la franja de totalidad de este eclipse cruzó España de oeste a este y pasópor numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Fuera de esta franja de totalidad, se pudo observar un eclipse parcial en gran parte de Europa, algunas zonas de Norteamérica y el noroeste de África. En esta oportunidad, no fue visible en el hemisferio sur.

De acuerdo a información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, el máximo del eclipse se produjo a las 19:46 (hora oficial en península ibérica y Baleares; 14:46 en Argentina) cerca de Islandia, y la duración máxima de la totalidad fue de 2 minutos y 18 segundos.

Después del fenómeno astronómico de este miércoles 12, que no pudo observarse desde nuestro país, seremos testigos de un nuevo eclipse parcial de Luna la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto.

El evento, que se podrá seguir desde todo el territorio nacional, comenzará a las 22.23 del jueves 27.

A partir de las 23.33 empezará la fase parcial y una porción del satélite comenzará a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra. El máximo se producirá a la 1.12 del viernes 28 y la fase parcial finalizará a las 2.51. La etapa penumbral continuará hasta aproximadamente las 4.01.

erá un eclipse especialmente profundo: en el momento de mayor intensidad, cerca del 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra terrestre. Nuestro satélite no llegará a quedar completamente eclipsado, aunque gran parte de su disco se verá notablemente oscurecida y la región cubierta por la sombra podría adquirir tonalidades rojizas o cobrizas.

La Luna llena, además, ocurrirá pocos minutos después del máximo del eclipse, a la 1.18 en hora oficial argentina. (Fuente: TN).