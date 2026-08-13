Terremoto en Colombia provocó 241 muertos, más de 3.000 heridos y 279 desaparecidos

Las cifras tras el sismo de magnitud 7,4 que el lunes azotó a Colombia aumentaron a 241 muertos, 3.771 personas heridas y 279 desaparecidas en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte difundido hoy por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales).

Además, hay 257 estructuras colapsadas, mientras que las ciudades de Cali (suroeste), Pereira (centro-oeste), Quibdó (noroeste), Manizales (oeste) y Armenia (oeste) permanecen en alerta roja.

Cali "continúa concentrando la mayor afectación humana", con un total de 74 fallecidos, 1.008 heridos y 230 desaparecidos; además registra 56 estructuras colapsadas y 89 personas que han sido rescatadas.

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En Pereira, por su parte, se reportan 83 fallecidos, 279 heridos y 45 desaparecidos, así como 243 personas rescatadas, 75 edificios colapsados y afectaciones en la infraestructura de casas y edificios y vías públicas, incluyendo la Terminal de Transporte, que permanece cerrada, y el Aeropuerto Internacional Matecaña, que opera con restricciones.

En tanto, Quibdó reporta nueve muertos, 119 heridos, cuatro desaparecidos y 48 estructuras colapsadas. Manizales suma seis muertos, 182 heridos y 4.000 damnificados, con graves afectaciones en sus viviendas y también daños en varios centros educativos.

Asocapitales aclaró que, aunque Armenia no registra fallecidos, permanece en alerta roja, tiene 174 personas heridas, 69 edificios colapsados y alrededor de 1.400 estructuras averiadas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Las operaciones de búsqueda permanecen activas y requieren con urgencia grupos especializados USAR (Búsqueda y Rescate Urbano, en inglés) y BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), maquinaria pesada, equipos de comunicaciones, personal para evaluación estructural y elementos especializados para la remoción segura de escombros", agregó la entidad que representa los intereses de las ciudades capitales en Colombia.

Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal informó que avanza en la identificación de los cuerpos que ha recibido desde las diferentes regiones afectadas y se espera sean entregados con prontitud a sus familias. (N/A)