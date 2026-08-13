Crisis diplomática: Tokio presenta protesta por la presencia de Putin en las islas en disputa

Japón expresó este jueves su “firme protesta” por la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a una isla en disputa entre ambos países, corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Según la agencia de noticias TASS, el presidente de Rusia visitó la isla de Iturup, en el extremo oriental de Rusia, tras asistir a la fase final de los ejercicios de la Flota del Pacífico en Yuzhno-Sajalinsk.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, afirmó que “el Gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita”.

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Rusia y Japón mantienen una disputa territorial por Iturup, denominada Etorofu por Japón, y otras tres islas situadas frente a la prefectura japonesa de Hokkaido.

Las cuatro islas, bajo control ruso, son conocidas como Territorios del Norte en Japón y como islas Kuriles del Sur en Rusia, abundó Xinhua.

La postura de Moscú, expresada por Putin

El mandatario ruso insistió en que la soberanía de las islas "se establecen en documentos internacionales como una realidad surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial" en 1945, al tiempo que destacó que "aun así" el país euroasiático "estaba dispuesto" a "buscar una solución" a esta cuestión.

En este contexto, reiteró que Moscú no tiene "absolutamente ninguna reclamación" con respecto a la nación nipona y que no representa "una amenaza" para ella, pese a que Rusia haya sido incluida por Tokio "entre las principales fuentes de amenaza".

Por otra parte, Putin recordó que Japón introdujo sanciones no provocadas contra Rusia "con el pretexto" de la crisis ucraniana y "sin entrar" en las causas del conflicto, según el sitio Actualidad RT. (NA)