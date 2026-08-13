Terremoto en Colombia: suben a 273 los muertos y hay 377 desaparecidos

La cifra de personas fallecidas por el fuerte sismo que el lunes se registró en Colombia subió a 273, informó este jueves David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en conferencia de prensa.

El número de heridos llegó a 3.824, mientras que las personas desaparecidas contabilizadas son 377, de acuerdo con la cifra oficial de la Fiscalía General de Colombia, dijo el funcionario, citado por la cadena CNN.

Hasta el momento, en Colombia son 40.773 familias afectadas y 97.515 personas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá.

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En cuanto a los daños materiales, el director de la UNGRD dijo que hay más de 11.584 viviendas destruidas, otras 74.873 averiadas, 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados, al igual que más de 800 centros comunitarios y 216 centros de salud.

Previamente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en Bogotá que había por lo menos 265 muertos, 3.494 los heridos y 496 los desaparecidos, según los datos consolidados de UNGRD.

“Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el miércoles el mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería.

Según datos de la UNGRD, el impacto del terremoto estuvo centrado en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, subrayó De la Espriella, y advierten que existe un gran desafío para enfrentarla debido a una grave situación fiscal.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno”, informó De la Espriella.

Además, el mandatario anunció subsidios de alquileres para quienes perdieron sus casas durante el terremoto, medidas de alivio tributario y financiero, así como apoyo para los comerciantes y pequeños empresarios más afectados.