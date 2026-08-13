“Cocodrilo que se duerme...”: el mensaje del embajador de EE.UU para incentivar inversiones en Argentina

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a plantear ante empresarios la necesidad de avanzar con inversiones en el país y destacó el papel de Vaca Muerta como uno de los principales motores de la actual expansión energética. El diplomático apeló a una particular expresión popular para transmitir su mensaje: “No se duerman. Cocodrilo que se duerme, es cartera, hay un dicho”.

Durante su exposición en el summit de AmCham Energía, Lamelas sostuvo que el escenario argentino ofrece una oportunidad para las empresas y remarcó que el momento exige tomar decisiones. “Conocen el mercado, saben que funciona: es ahora el momento de actuar para transformar la economía”, afirmó.

El diplomático también aseguró que Estados Unidos busca acompañar ese proceso como socio de la Argentina. Según planteó, “las reglas de juego han cambiado”, una definición que utilizó para describir la situación actual del país y el escenario que, a su criterio, se abre para los inversores.

Uno de los ejes de su discurso fue el sector energético. Lamelas mencionó que la producción de petróleo alcanzó un récord de 850.000 barriles diarios y destacó las perspectivas para las exportaciones del sector. En ese sentido, señaló que el Gobierno proyecta para este año un superávit comercial energético de US$11.000 millones, frente a los US$8000 millones registrados en 2025. Para 2027, las estimaciones oficiales ubican ese saldo positivo en US$16.000 millones.

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“Vaca Muerta es el verdadero motor del éxito económico actual”, afirmó el embajador, al referirse al desarrollo de la formación neuquina y a su importancia dentro de la transformación energética argentina.

Pero el discurso también estuvo atravesado por la disputa entre Estados Unidos y China por la utilización de tecnología china en proyectos vinculados con Vaca Muerta. Lamelas cuestionó que la cooperativa neuquina CALF negocie con una empresa tecnológica china para construir un data center en la cuenca.

“La seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países”, sostuvo. En esa línea, explicó que las compañías estadounidenses y de otros países interesadas en invertir en la Argentina buscan garantías respecto de la protección de la información y reclamó que los datos estén contenidos en “redes de confianza”.

El embajador apuntó directamente contra las políticas del gobierno chino hacia sus empresas. “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó.

Luego planteó una comparación con Estados Unidos para defender su posición. “¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos (chinos)?”, preguntó ante el auditorio.

Más allá de esa disputa, Lamelas dedicó buena parte de su exposición a enumerar áreas en las que Estados Unidos pretende profundizar la cooperación con la Argentina. Mencionó inversiones en petróleo y gasoductos, proyectos hidroeléctricos, ciberseguridad y minerales críticos, además del desarrollo de pequeños reactores modulares.

También vinculó el crecimiento del sector energético con el aumento de la demanda derivada de la inteligencia artificial y mencionó proyectos de transmisión eléctrica, entre ellos la licitación AMBA I.

El cierre de su exposición volvió a estar enfocado en la oportunidad de inversión que, según su diagnóstico, atraviesa la Argentina. “La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación”, planteó.

Y dejó una última invitación dirigida a empresarios de distintos sectores: “Si están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen capital, es el momento de invertir. Y si necesitan el respaldo de la Embajada, avísennos”. (TN)