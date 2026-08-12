Conexión Monte Hermoso: el multimillonario negocio del narcotráfico transnacional

Los cuatro detenidos el sábado en el río Paraná participaron de la audiencia virtual.

Los casi 500 kilos de cocaína de máxima pureza secuestrados el fin de semana en el río Paraná, hecho que tendría conexión con la droga hallada hace 7 meses en Monte Hermoso, hubiesen alcanzado un valor aproximado a los "45 millones de dólares" si llegaban a África.

Así lo indicó el fiscal federal bahiense Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, durante una audiencia en la que se les dictó prisión preventiva a los cinco acusados de integrar una banda que al parecer intentó traficar la droga presuntamente a Sudáfrica.

Según el titular de la PROCUNAR, ese mismo cargamento de estupefaciente incautado por Prefectura Naval tiene un costo inferior a los "2 millones de dólares" si hubiese llegado a un puerto bonaerense.

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En Europa, por ejemplo, la valuación de esa cantidad de cocaína ronda los "16 millones de dólares", de acuerdo con los cálculos de Iglesias.

Los imputados son Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Alberto Miño y Damián Andrés Leyria, que fueron detenidos el sábado en la hidrovía con casi media tonelada de cocaína en su poder; y Sebastián Di Seri, cuya detención se vincula también con el caso de Monte.

A entender del acusador, la organización narco estaría conformada por otros miembros con "más responsabilidad" en la actividad ilícita, por lo tanto -remarcó- se profundizará la investigación iniciada en enero por la PROCUNAR y la unidad fiscal Bahía Blanca.

Los narcotraficantes habrían operado al menos desde el 18 de marzo de 2025 y disponían de "recursos materiales y logística".

Agregó que se trata de "una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo", con capacidad operativa en distintas jurisdicciones del país.

Los detenidos están acusados como coautores de contrabando de exportación triplemente agravado y tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas.

En caso de ser condenados, los procesados recibirían penas de 6 a 20 años de prisión.

Preventivas por 6 meses

La jueza federal de garantías bahiense, Gabriela Marrón, ordenó la prisión preventiva por 180 días corridos de los imputados de integrar una organización dedicada al contrabando internacional de cocaína en buques que operan en la hidrovía del río Paraná.

La magistrada fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de fuga (por la proximidad de los hechos a zonas limítrofes y antecedentes penales de dos imputados) y en el peligro de entorpecimiento de la investigación, porque restan pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados.

La medida rige hasta el 7 de febrero de 2027, en coincidencia con el plazo de la investigación penal preparatoria.

La medida se dictó tras formalizarse la instrucción de la causa, luego de que la investigación, iniciada a raíz del hallazgo de 35 kilos de cocaína en Monte Hermoso, permitiera frustrar una nueva maniobra en el Paraná, a la altura de San Nicolás.

Según precisó la fiscal coadyuvante de la PROCUNAR, Patricia Cisnero, la organización utilizaba el método conocido como "rip-off" o "contaminación de carga": acercar una embarcación menor a un buque de gran porte para introducir la droga en tránsito hacia destinos internacionales, con la eventual colaboración de algún tripulante.

Por su parte, el defensor público federal José Ignacio Pazos Crocitto, que asesora a los acusados, les recomendó a sus asistidos no declarar en esta instancia de la causa y solicitó el arresto domiciliario de los imputados.

Los operativos

En enero de este año, guardavidas hallaron en la costa de Monte Hermoso un bolso estanco con 35 kilos de cocaína de alta pureza, que dio origen a la causa.

El sábado pasado, Prefectura Naval interceptó una embarcación en el kilómetro 351 del Paraná, en San Nicolás, con siete bolsos estancos que contenían 232 kilos de cocaína.

Al día siguiente se realizaron 5 allanamientos, entre ellos uno en Ramallo, con otros 267 kilos incautados.

En total, el secuestro alcanzó casi 500 kilos de cocaína.