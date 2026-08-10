Reflexión sobre la inesperada derrota del seleccionado argentino frente a España

Transcurrieron 16 días de haber finalizado el campeonato mundial de futbol que se desarrolló en EEUU, CANADA y MEXICO. En cual participaron 48 selecciones en un formato de 12 grupos.

La esperanza de todo un pueblo estaba puesta en un equipo de futbol comandado por Lionel Scaloni, un técnico que le dio una identidad de juego superadora, elevo el prestigio colocando al seleccionado nacional en lo más alto del futbol mundial, de hecho la FIFA lo ubico en el segundo puesto del ranking mundial. Su humildad como persona logro conformar un grupo de trabajo que entendió el objetivo que debían cumplir, todo esto acompañado por un capitán de lujo “Lionel MESSI” el mejor jugador del mundo¡¡¡ y diez gladiadores en la cancha que hicieron posible que la selección llegue por segunda vez consecutiva a una final del mundo.

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) Claudio Chiqui TAPIA, está siendo investigado por la justicia por; Retención de aportes previsionales, apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social retenida a empleados y clubes sin ser depositados, vínculos con sur finanzas y lavado de dinero y negocios internacionales y demanda en el exterior.

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Después de la derrota ante España se conjeturaron diversas hipótesis; una conspiración internacional en contra del seleccionado argentino, se dijo que era una selección de futbol racista, que hubo una discusión interna en el vestuario. Lo que observábamos todos los argentinos cuando jugaba la selección, era a grupo liderado en la cancha por su capitán que motivaba y alentaba a sus compañeros a obtener el triunfo. Nos emocionaba ver ese espíritu competitivo con el que salían a enfrentar los partidos, de hecho la prensa internacional muchas veces reflejo esa solides como equipo.

Su cuerpo técnico y todos los jugadores nos demostraron a los argentinos que con esfuerzo, sacrificio, compañerismo, honestidad y humildad todo es posible. Contrasta con lo que representa el presidente del futbol Argentino, una persona totalmente deshonesta, enviciada por la corrupción, que lo mejor que debería hacer es renunciar y arreglar sus asuntos con la justicia, no se puede mesclar el agua con el aceite. “La justicia divina” actuó en consecuencia en la final entre España y Argentina. La manzana podrida término contaminando a todo el cajón. Hay un refrán que dice, “dime con quién andas y te diré quién eres” para el Chiqui Tapia, “dime quien te defiende y te diré de dónde vienes”.

Daniel Córdoba.