Vacaciones sin pantallas: cómo aplicar el Reseteo Digital para estimular la creatividad y el juego libre

Lucía, mamá de dos hijos de 6 y 12 años, abrió por primera vez la función de bienestar digital para revisar el tiempo de pantallas del celular. Lo que leyó la dejó helada: su hija más chica había estado activa 5 horas 20 minutos ese día. Su hijo adolescente, 8 horas 45. Su propio reporte mostraba cifras similares. "No me di cuenta de cómo llegamos a esto", dijo después, con esa mezcla de culpa y asombro que miles de familias argentinas reconocen al instante. No había pasado nada grave. No había ningún síntoma alarmante. Simplemente, la vida familiar se había deslizado, casi sin notarlo, hacia un silencio atravesado por pantallas.

Esa noche, en la mesa, la familia tomó una decisión que cambiaría sus vacaciones de invierno: incorporar la práctica de Reseteo Digital, que no se trata de castigar, ni de prohibir, ni de demonizar la tecnología. Se trata de recuperar algo que sentían que habían perdido sin saber cuándo: la capacidad de estar juntos, jugar, aburrirse, imaginarse y mirarse a los ojos.

El objetivo del Reseteo Digital es recuperar el control sobre cómo, cuándo y para qué la usamos.

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Cinco pasos para un Reseteo Digital familiar:

No se trata de una voluntad individual. Se trata de diseñar el entorno.

1. Revisar el tiempo real de uso.

Antes de cambiar algo, hay que mirar. Abran juntos bienestar digital de uso de cada dispositivo. No para juzgar, sino para tomar conciencia. Los datos hablan solos y, muchas veces, esa primera mirada honesta es suficiente para generar motivación de cambio.

2. Limitar aplicaciones de consumo automático

Identifiquen cuáles son las apps que atrapan sin que el usuario elija activamente (redes con scroll infinito, videos cortos, juegos con recompensas variables). Acuerden desinstalarlas o moverlas a la computadora menos accesible. El objetivo no es eliminar, sino aumentar la fricción entre el impulso y la acción.

3. Desactivar notificaciones y desinstalar apps no esenciales.

Cada notificación es una interrupción atencional que el cerebro tarda entre 15 y 23 minutos en recuperar. Desactiven todas las notificaciones que no sean de comunicación directa. El celular debe ser una herramienta que se consulta, no un dispositivo que reclama atención permanente.

4. Crear franjas horarias libres de pantallas

Definan bloques del día donde ningún miembro de la familia use dispositivos. Ejemplos: las primeras dos horas de la mañana, el almuerzo y la cena, la última hora antes de dormir. Estas franjas funcionan como "anclas" de presencia real.

5. Diseñar rituales familiares

Un ritual no es una actividad más en la agenda: es un momento con sentido, repetición y calidez. Puede ser leer juntos antes de dormir, cocinar una receta nueva cada viernes, caminar sin destino los domingos. Los rituales construyen identidad familiar y generan recuerdos que ninguna pantalla puede reemplazar.

Ideas para disfrutar sin depender del celular

El gran temor de muchas familias es: "Si les quito la pantalla, ¿qué van a hacer?". La respuesta es más rica de lo que imaginan. Aquí van propuestas concretas para estas vacaciones.

Juegos de mesa recomendados

Jugar en familia es una de las experiencias más potentes de conexión, regulación emocional y desarrollo cognitivo que existen.

Estos títulos argentinos son ideales para empezar:

SoulTalk(+12): un juego profundo y reflexivo que fomenta la empatía, la autoestima y la comunicación auténtica. Perfecto para adolescentes y adultos.

Mímica Total (+8) Este juego propone una pausa del mundo digital para volver a encontrarse cara a cara. A través del él se estimula la creatividad, las risas y los desafíos compartidos, fomenta la comunicación, y fortalece los vínculos entre amigos y familia.

El cajón de la abuela (+8): Un juego único que revive esa experiencia tan familiar de descubrir el cajón donde se juntan las cosas más disparatadas de la casa. Desarrolla rapidez visual, concentración y memoria.

Match Up (+8): Juego que estimula la capacidad de asociación, atención y concentración.

Operación Signo (+8): Un juego cooperativo para desafiar la rapidez y la coordinación. Fomenta el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de atención. Entrena la rapidez mental bajo presión, todo en un ambiente de diversión asegurada.

Picto Palabras (+8) el desafío ideal para poner a prueba tu creatividad y vocabulario. Estimula: Lenguaje y vocabulario, asociación libre- pensamiento lateral y abstracto y escritura.

Entre líneas(+5) Fomenta la imaginación y la creatividad, desarrolla la capacidad de concentración, observación y comparación. Ideal para los más chicos de la familia.

Reveer (+7) Juego que estimula la capacidad de asociación, atención y concentración con mecánicas que invitan a observar con nuevos ojos.

Maratón de cuentos: leer para encontrarse

Leer en voz alta es uno de los actos más poderosos de conexión que existen. Cuando un adulto lee a un niño, no solo le está contando una historia. Le está regalando su voz, su tiempo, su presencia sin filtros. No hay pantalla que pueda competir con eso. Y además, la lectura compartida regula el sistema nervioso: el ritmo de la voz, el calor del cuerpo, el olor del papel. Es un acto de amor neurobiológico.

Aquí hay títulos para todas las edades:

INFANTILES:

El hombrecito de Polvo: de Perla Suez, es un cuento infantil profundo sobre la intolerancia, la empatía y la libertad. A través de una narrativa poética, aborda temas existenciales y de crecimiento emocional sin subestimar a los más jóvenes

La cola del gato: de Perla Suez, con ilustraciones de Nicolás Arispe, grandes de la literatura y la imagen. Una historia que habla de nuestra presencia en el mundo.

Infinito: de Jorge Luján, con ilustraciones de Morteza Zahedi, un libro de poesía para niños que invita a imaginar, sentir y descubrir la belleza.

En el patio de mi abuela Rita. Descubriendo juntas la biodiversidad: A través del diario íntimo de Malén, esta serie invita a niños y niñas a descubrir la biodiversidad de la mano de su abuela Rita, transformando cada paseo por el patio o la ciudad en una aventura de aprendizaje sensible y científico. Es una herramienta transversal ideal para que docentes de primaria aborden ecología, biología y ciudadanía desde la emoción y la curiosidad.

En Buenos Aires con mi abuela Rita. La naturaleza nos sorprende en la ciudad: Malén viaja a la gran ciudad y descubre, junto a su abuela, que la naturaleza también habita en los espacios urbanos, desde la Reserva Ecológica hasta el Jardín Botánico. Con un formato de diario ilustrado y rigor científico, es un recurso perfecto para que docentes trabajen de manera transversal la biodiversidad en entornos urbanos, fomentando la observación activa y el vínculo intergeneracional.

Colección de Magela de Marco: Libros como “Palabras semilla”, “Un papá con delantal”, “Un pelo de monstruo”, “Un papá intermitente”, “Acá estoy” y “Sola en el bosque”, que abordan temas profundos de duelo, separación, igualdad, prevención de abuso sexual y muchos más, con profunda sensibilidad y empatía, son perfectos para leer en voz alta.

ADOLESCENTES Y ADULTOS:

Querido Adolescente no es tu culpa: De Soledad Gutierrez Eguía, el libro explora cómo las redes sociales, las apuestas online y el consumo de contenido moldea la mente y el cerebro adolescente, alterando áreas como la dopamina y el descanso. Lejos de juzgar a los jóvenes o darles sermones, la autora los valida y les explica cómo las plataformas están diseñadas para atrapar su atención.

Todos somos creativos #2 sin pantalla: de Claudio Furnier, un libro que tiene humor y propuestas creativas para salir un rato de la tecnología y jugar con propuestas analógicas.

Practicar Mindfulness con Humor: de Clara Badino y Claudio Furnier, un libro que intenta tener la dosis exacta de toma de conciencia y te enseña a estar presente …. y a reírte de paso.

Ludopatía : La adicción del siglo XXI. Nuevas formas de apuestas en la era digital: de la psicoanalista argentina Débora Blanca desglosa la problemática central de las apuestas en la era digital.

Cuando estas vacaciones terminen y la rutina vuelva a imponer su ritmo, no van a recordar cuántos videos vieron, cuántos likes recibieron ni cuántos niveles superaron. Van a recordar cómo se sintieron. Van a recordar la noche que leyeron juntos y nadie quiso que el capítulo terminara. La tarde que armaron una fortaleza con sábanas. La risa compartida frente a un juego de mesa que salió mal y fue perfecto igual.

Así que antes de que el invierno avance, antes de que las pantallas vuelvan a llenar los silencios, hagan la pregunta que puede cambiarlo todo: ¿Qué recuerdos queremos construir estas vacaciones?

La respuesta no está en ningún algoritmo. Está en la mesa de la cocina, en la manta del parque, en el libro abierto, en la mirada del otro.

Está en todo aquello que sucede cuando nos animamos, por un rato, a desconectar para conectar.

Mariana Savid Saravia, Psicopedagoga, especialista en Neuroeducación, ESI, Ciudadanía Digital y Mediación y Convivencia Escolar.