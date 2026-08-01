El desafío de hacer periodismo en la era de la inteligencia artificial

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

A 128 años de su primera edición, La Nueva renueva un compromiso que hoy resulta más necesario que nunca: hacer periodismo profesional en una época marcada por la sobreabundancia de información, la inteligencia artificial y la desinformación.

El lunes 1 de agosto de 1898 comenzó una historia que terminaría convirtiéndose en parte inseparable de la memoria colectiva de Bahía Blanca. Aquel día apareció la primera edición de La Nueva Provincia, un diario que con el paso de las décadas evolucionó hasta convertirse en La Nueva, una marca periodística que logró atravesar tres siglos sin perder su vínculo con la comunidad.

Hoy este diario puede exhibir un atributo que ninguna otra publicación local posee: haber sido testigo directo de la transformación de una pequeña ciudad portuaria en uno de los principales centros urbanos del país.

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Cada uno de los más de 42 mil ejemplares publicados (más precisamente 42.109 con el de hoy) constituye una pieza del enorme rompecabezas de la historia bahiense.

Porque los diarios cumplen una función que va mucho más allá de informar lo ocurrido el día anterior. Son, como suele decirse, el primer borrador de la historia, el libro de actas de una sociedad, el registro cotidiano de aquello que después estudiarán historiadores, investigadores y las futuras generaciones.

Mucho más que las grandes noticias

Durante estos 128 años, las páginas de La Nueva documentaron guerras mundiales, golpes de Estado, recuperaciones democráticas, crisis económicas, avances científicos y logros deportivos.

Pero también registraron aquello que difícilmente aparezca en los libros de historia: la apertura de una escuela, la inauguración de un barrio, el estreno de una película, el nacimiento de una institución, el crecimiento de una empresa o la historia de un vecino anónimo.

Es precisamente esa combinación entre los grandes acontecimientos y las pequeñas historias cotidianas la que termina construyendo la identidad de una comunidad.

Por eso, cada edición publicada desde 1898 representa un patrimonio documental de enorme valor para Bahía Blanca.

Cuando informar también significa ayudar

La importancia del periodismo profesional quedó especialmente expuesta durante las horas más difíciles que atravesó la ciudad.

Ocurrió en diciembre de 2023, cuando un devastador temporal provocó la muerte de 13 personas, y volvió a repetirse durante la histórica inundación de marzo de 2025, que dejó 18 víctimas fatales y modificó para siempre buena parte de la infraestructura urbana.

En ambos casos, la información dejó de ser únicamente un servicio para convertirse en una necesidad esencial.

Mientras miles de vecinos buscaban saber qué calles permanecían habilitadas, dónde funcionaban los centros de evacuación, cómo acceder a asistencia o qué medidas adoptar frente a la emergencia, el periodismo cumplió una función comparable con otros servicios básicos.

Porque en situaciones extremas, la información salva vidas.

Y detrás de esa tarea estuvieron periodistas que, muchas veces afectados por las mismas circunstancias que el resto de la población, continuaron trabajando para brindar datos verificados en tiempo real.

En la era de la IA

Sin embargo, probablemente nunca como ahora el periodismo haya enfrentado un escenario tan complejo.

La revolución digital transformó completamente la manera en que las personas consumen información.

Las redes sociales, los videos de pocos segundos, los podcasts y los influencers modificaron hábitos que durante más de un siglo parecían inalterables.

Hoy la competencia por la atención de las audiencias ya no se limita a otros medios de comunicación: convive con plataformas de entretenimiento, servicios de streaming y un flujo permanente de contenidos disponibles las 24 horas.

A ello se suma un fenómeno todavía más preocupante: la explosión de las noticias falsas y la desinformación.

La inteligencia artificial multiplicó la capacidad para producir imágenes, audios y textos falsos con un nivel de realismo inédito. Diversos informes internacionales ubican precisamente a la desinformación impulsada por IA entre los principales riesgos globales por su impacto sobre la confianza pública, la democracia y hasta los derechos humanos.

En ese contexto, el valor diferencial del periodismo profesional deja de estar únicamente en la velocidad para publicar una noticia.

Su fortaleza pasa por otro lugar: verificar, contextualizar, contrastar fuentes y asumir la responsabilidad editorial de cada información difundida.

Porque cualquiera puede publicar.

Pero no cualquiera puede garantizar que aquello que publica sea cierto.

Transformarse para seguir adelante

Como todos los grandes medios del mundo, La Nueva también debió reinventarse.

La transformación comenzó hace casi tres décadas con el lanzamiento de su sitio web en 1996, uno de los pioneros del país, y continuó con sucesivas innovaciones tecnológicas: incorporación del color, nuevas plataformas digitales, producción audiovisual y el desarrollo de La Nueva Play, un espacio multiplataforma que combina video, audio y contenidos web.

El cambio también alcanzó a la histórica edición impresa.

La reducción gradual de los días de circulación refleja una tendencia mundial impulsada por la migración de las audiencias hacia los entornos digitales.

Hoy, el diario en papel concentra toda su propuesta editorial en la edición dominical, con mayor profundidad y análisis, mientras la actualización permanente ocurre a través de sus plataformas digitales.

Los números muestran que la transformación responde a una realidad concreta.

Actualmente, lanueva.com reúne cerca de 1,5 millones de usuarios únicos mensuales, además de una comunidad creciente en redes sociales.

La marca sigue siendo elegida.

Lo que cambió fue la forma de llegar a los lectores.

El valor que la tecnología no reemplaza

La inteligencia artificial llegó para quedarse y ofrece herramientas capaces de automatizar procesos, organizar grandes volúmenes de datos o adaptar contenidos a múltiples formatos e idiomas.

Pero hay algo que continúa siendo exclusivamente humano.

La presencia en el lugar de los hechos.

La pregunta inesperada durante una entrevista.

La sensibilidad para interpretar el clima social.

La decisión ética frente a una información delicada.

La construcción de confianza entre el periodista y la comunidad.

La IA puede procesar millones de datos, pero no puede ser testigo de un acontecimiento que todavía no ocurrió.

Tampoco puede recorrer una calle inundada, hablar con un vecino que perdió todo o percibir aquello que no aparece en una base de datos.

Ese sigue siendo el territorio del periodismo.

Una responsabilidad que se renueva

Cumplir 128 años no significa únicamente celebrar una trayectoria excepcional.

También implica asumir una enorme responsabilidad hacia el futuro.

En tiempos donde abundan las opiniones y escasean las certezas, donde la velocidad muchas veces desplaza a la verificación y donde la confianza se convierte en un bien cada vez más escaso, el periodismo profesional mantiene intacta su razón de ser.

La Nueva llega a este nuevo aniversario con la misma vocación que impulsó aquella primera edición de 1898: contar la realidad con independencia, pluralismo, rigor y compromiso democrático.

Porque las plataformas cambian.

Las tecnologías evolucionan.

Los formatos se transforman.

Pero la necesidad de contar la verdad —con responsabilidad y al servicio de la sociedad— sigue siendo tan imprescindible como hace 128 años.

