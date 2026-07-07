San Lorenzo y Sportivo Bahiense salen a ganarse la plata: el primero va en Olimpo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo (2º) y Sportivo Bahiense (3º) abren la serie final correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

La misma se disputará al mejor de cinco, comenzando a las 21, en cancha de Olimpo, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Marcelo Gordillo, con Ariel Mallimaci como comisionado técnico.

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En San Lorenzo, que hoy hace las veces de local, el plantel está completo, mientras que la visita tiene en duda a Agustín Amore, con una contractura.

La continuidad será viernes en Villa Mitre, donde eligió Sanlo hacer las veces de local.

Como antecedente entre ambos, se enfrentaron en la tercera fecha, con victoria de San Lorenzo, 63 a 56.

Becchina: "Somos equipos parejos"

San Lorenzo sumó 9 triunfos y 2 derrotas en fase regular.

En playoffs ganó cuatro de cinco, eliminando a Argentino, 2-1 y a Ateneo, 2-0.

"El haber podido ganar el segundo punto frente a un rival tan duro como Ateneo, y jugando por momentos como pretendíamos, nos dio confianza para lo que viene, y con el equipo en condiciones", señaló el entrenador Nicolás Becchina.

El equipo de calle 12 de Octubre lleva 9 victorias en las últimas 10 presentaciones

"Somos, a mi modo de ver, equipos parejos", comparó Becchina, respecto de Sportivo.

"Ambos contamos con jugadores de experiencia y jerarquía, más jugadores jóvenes de buen nivel, donde en cada partido se puede destacar alguno distinto. Creo que la mayoría de los juegos se definirán por detalles", proyectó.

El plantel

Nº4) Matías Martínez

Nº5) Ramiro Aguirre

Nº6) Juan Pablo Fuentes

Nº7) Joaquín Coria

Nº8) Nicolás Herbik

Nº9) Lautaro Fernetich

Nº10) Juan Nahuel Diez

Nº11) Juan Ignacio De Pástena

Nº12) Ramiro Antonio

Nº13) Luca Miranda

Nº14) Fermín Mariezcurrena

Nº15) Simón Seewald

Loffredo: "Comercial nos hizo mejor equipo"

Sportivo completó 8 victorias y 3 derrotas en fase regular, mientras que en playoffs ganó 4 de 5, dejando en el camino a Velocidad, 2-0 y a Comercial, 2-1.

En tanto, ganó 10 de los últimos 12 partidos.

"Más allá de haber empezado mal la serie con Comercial, dimos un paso adelante en cuanto al trabajo en equipo, en la parte defensiva y ofensiva. Creo que Comercial nos hizo mejor equipo, porque desnudó algunas falencias que tuvimos, sobre todo en el primer partido", admitió el DT Miguel Loffredo.

"Pudimos corregir a tiempo y este equipo sacó el carácter y juego que no había tenido en la fase regular. Si bien estuvimos siempre arriba, nunca llegamos al máximo nivel. El segundo y tercer partido elevamos el nivel. Creo que llegamos en un muy buen momento, sobre todo, como grupo", resaltó.

Respecto de Sanlo, el Colo destacó que cuentan con el pivote más determinante de la categoría, como Joaquín Coria.

"Tenemos que ver cómo lo sacamos lo más lejos de la pintura. Tenemos que tener en cuenta la conducción de (Ramiro) Aguirre, la experiencia de Matute (Martínez) y tienen un mix importante de jugadores con experiencia y juventud", puntualizó.

Y amplió: "También De Pástena que volvió a jugar de cuatro, le da versatilidad al equipo, es bastante escurridizo y sabe jugar bien en los espacios. Tendremos que tratar de mantenerlos en 60 o 65 puntos y ahí tendremos más chances de ganar".

Sportivo

Nº4) Joaquín Tuero

Nº5) Mateo Boccatonda

Nº6) Ulises Montes

Nº7) Gonzalo Martínez

Nº8) Emanuel Miguel

Nº9) Gerónimo Stach

Nº10) Manuel Ayala

Nº11) Lautaro Spinaci

Nº12) Thiago Boubeé

Nº13) Bruno Guaglianone

Nº14) Agustín Amore

Nº15) Santiago Sosa