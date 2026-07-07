Femenino: primer juego de la serie final entre 9 de Julio y Bahiense, en Pacífico

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio y Bahiense del Norte abrirán, desde las 21, la serie final correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

La misma se disputará al mejor de cinco, en Pacífico, y en el partido inaugural dirigirán Mariano Enrique, Juan Gabriel Jaramillo y Micaela Sanhueza.

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Para hoy, Julián Turcato tendrá plantel completo, mientras que Luciano Deminicis sufrirá la baja más importante, porque Ana Liz Carcas no se recuperó del golpe en una muñeca durante el último partido.

Las albiazules, que paralelamente están disputando los cruces de la Liga Provincial de Mayores, fueron las número 1 de la fase regular, mientras que las tricolores terminaron segundas.

En semifinales, Bahiense pasó 2-0 a Estudiantes y 9 de Julio necesitó de tercer partido ante Villa Mitre (2-1).

En los enfrentamientos entre ambos, se repartieron triunfos y de visitantes.

En la segunda fecha, Bahiense ganó 67 a 52, con la ventaja que 9 de Julio no contó con Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia.

La más destacada resultó Ana Liz Carcas, con 12 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos.

En tanto, por la séptima fecha, el albiazul se impuso 70 a 58, con 16 puntos de Amparo Althabe, 10 de Isabella Larrasolo, más 5 asistencias y 4 rebotes, además de 11 unidades y 7 recobres de Roldán.

El segundo partido de la serie, también en Pacífico, se disputará el viernes. Y la próxima semana el tercero será el martes y de ser necesario un cuarto, el viernes.