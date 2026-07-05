Un inicio de semestre con demasiadas incomodidades

Con un ojo sobre el cuadernillo de gestión y con el otro observando de reojo los monitores con imágenes del Mundial de fútbol, Axel Kicillof decidió suspender su agenda de visitas territoriales por municipios bonaerenses para quedarse en su residencia gubernamental y explorar con su staff ministerial el diámetro del impacto que genera el ajuste del Gobierno libertario sobre la estructura social y económica de la provincia.

Claramente, los desafíos económicos aparecen en el centro de la escena política ante la escasez de recursos producto de los recortes nacionales. Dejando de lado las cuestiones internas que siguen forjando tensiones en el universo peronista, donde todos parecen todos buscar una excusa para pelear y así llamar la atención mediática, el Gobernador sabe que enfrenta un complejo contexto económico.

Esta situación se vuelve particularmente preocupante en este momento del año, cuando el Estado bonaerense tuvo que abonar los sueldos junto con el aguinaldo a estatales. Claro que las dificultades no terminaron ahí.

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En el arranque semanal, Kicillof sufrió su primera huelga educativa a nivel provincial desde que asumió en 2019. Con un elevado nivel de adhesión, los trabajadores de la educación pública concretaron la medida de fuerza en reclamo a la falta de convocatoria estatal para discutir mejoras salariales y sacar a la luz el clima de hostilidad que se vive puertas adentro de los establecimientos escolares.

Fue el primer paro que los docentes hacen como reclamo directo a la Gobernación, ya que en anteriores medidas de fuerza las protestas apuntaban contra el Gobierno nacional. La falta de acuerdo en la mesa paritaria convocada por la Provincia y el rechazo por “insuficiente” de tibias propuestas de mejoras salariales, provocaron un cambio de temperatura en el termómetro político.

El problema de los salarios no es nuevo y otra vez generan conflicto, en paralelo con una demanda social que crece al ritmo del ajuste económico del presidente Javier Milei.

Utilizando la mensajería formal, Kicillof no consiguió hasta ahora abrir un canal de diálogo con la Casa Rosada para activar un plan que contemple las necesidades de la administración bonaerense.

“Necesitamos cooperación y articulación, pero Nación nos ha borrado del mapa de su gestión. El problema es que Milei decidió destruir no sólo al Estado nacional sino, con cierta saña particular, a la Provincia”, se quejó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El recambio en la Jefatura de Gabinete con la designación de Diego Santilli, no genera demasiadas expectativas de que vaya a recibir a una delegación de Kicillof para algún tipo de reapertura comunicacional o la creación de una mesa de trabajo.

Sobre las diagonales aseguran que el antes funcionario porteño por el macrismo y actual protagonista del Gobierno libertario, “se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero nunca ha hecho nada para la Provincia”.

Santilli sabe que su sueño por tomar las riendas de la Gobernación estará atado a los logros que consiga mientras ocupe la silla caliente que le dejó el cuestionado Manuel Adorni. Pero además, deberá demostrar su habilidad en el arte de la política territorial.

Como señal de confianza dentro del espacio libertario ya mostró sus credenciales electorales después de darle una sorpresiva victoria a La Libertad Avanza en las legislativas nacionales de 2025.

Para no pocos referentes amarillos, el PRO debe blindar el proceso de reformas estructurales establecido por Milei, y consideran que “la única forma de ganarle al kirchnerismo” en tierras bonaerenses es yendo con LLA en 2027.

En paralelo, no pocos dirigentes peronistas comienzan a ejercitarse para anotarse en la carrera por la sucesión en la Gobernación de calle 6.

A los intendentes Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), como presuntos desprendimientos de La Cámpora, discretamente se les suma el platense Julio Alak, quien comenzó a coquetear con una eventual postulación ante dirigentes de distintos sectores como, por ejemplo, el ex gobernador Eduardo Duhalde con quién tiene previsto compartir escenario para una “presentación en sociedad” dentro de 48 horas en Sierra de la Ventana.

En fin, Kicillof no retrocede pero está incómodo en este inicio de semestre. Debe tolerar la imprudencia política de los propios legisladores y dirigentes kirchneristas que, por momentos transforman en un tembladeral la gobernabilidad y convivir con la falta de potencial ofensivo de su elenco ministerial. La amenaza de ruptura interna no pierde fuerza.

Algunas críticas que partieron desde el núcleo duro del cristinismo contra su gestión, puntualmente por el tratamiento sobre tablas de dos proyectos declarando la emergencia alimentaria y sanitaria en el Conurbano, no sólo abren un nuevo paréntesis sobre la actividad legislativa, sino que además guardan cierta similitud con aquella crisis por el Presupuesto bonaerense 2005.

En aquel momento, cuando el aparato político que respondía al duhaldismo mantenía un fuerte control parlamentario votó la iniciativa del Ejecutivo con una serie de modificaciones que limitaban rigurosamente el poder de maniobra del exgobernador Felipe Sóla quien terminó vetando la Ley de Leyes en su totalidad, tras exigirle a los legisladores propios que se definan entre " oficialistas u opositores", recuerdan los memoriosos.