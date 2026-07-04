Causa Insaurralde: el martes peritarán el celular de Jésica Cirio

La Justicia peritará el próximo martes el teléfono de Jesica Cirio para determinar si el video del vestidor que involucra a Martín Insaurralde se encuentra entre sus archivos.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) también estudiará la grabación para comprobar si fue realizada en Fincas de San Vicente, donde la modelo compartía domicilio con el exfuncionario en 2022.

Asimismo, habrá dos inspecciones oculares, una en el country, propiedad de Insaurralde, y otra en el actual domicilio de Cirio, en la calle Ortega y Gasset del barrio Las Cañitas.

Gendarmería ya había allanado la casa de la mediática después de la publicación del periodista Diego Cabot y encontró un vestidor. Una de los testigos en este operativo declaró ante el juez Luis Armella que el vestidor que vio en la casa de Cirio correspondería, por el herraje y el tipo de mueble, al mismo que había visto horas antes en un video de TikTok. Ante la sospecha del juzgado y la fiscalía, se realizarán inspecciones en las dos propiedades.

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No obstante, las autoridades no encontraron las bolsas de dinero en la casa de Cirio en el primer allanamiento. En la descripción de la testigo -acreditada en el juzgado- se indica que había US$13.500, monedas de plata y oro, joyas y tres cajas fuertes.

Por el momento, las principales incógnitas a despejar son la fecha de grabación del video y la ubicación del vestidor.

En tanto, se recuerda que Martín Insaurralde pidió ante la Justicia que no se utilice como prueba el video en el que su exesposa Jésica Cirio aparece junto a fajos de millones de dólares en el vestidor de la casa que compartían en el country Fincas San Vicente.

El planteo de la defensa, presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, reprodujo el mismo pedido que ya había hecho Cirio en la causa que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que tienen pedido de indagatoria. El exfuncionario considera el video “de origen ilícito”. (Con información de TN)