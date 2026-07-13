Tres Arroyos: frustran el robo de una camioneta y detienen a tres delincuentes tras una persecución

La policía de Tres Arroyos frustró este mediodía el robo de un vehículo en la vía pública y detuvo a tres delincuentes.

El hecho ocurrió sobre las 12.30, cuando un transeúnte se acercó a las oficinas de la DDI local para alertar sobre la presencia de tres hombres que intentaban forzar de manera sospechosa una camioneta Toyota de color blanco. El testigo aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, lo que permitió dar un aviso inmediato por vía radial a todas las fuerzas en la calle.

Allí, se activó un operativo de búsqueda con efectivos de la policía Comunal, la DDI de Bahía Blanca y personal del Escuadrón de Caballería local que se encontraban realizando tareas de prevención.

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Los sospechosos fueron visualizados en la intersección de las calles Chacabuco y 9 de Julio. Al notar la presencia policial, los tres sujetos emprendieron una veloz huida a pie en distintas direcciones, lo que dio inicio a una breve persecución.

A los pocos metros, los efectivos lograron capturar a dos de ellos en la calle Maipú al 225, identificados como Matías Ezequiel Cócola (26 años) y Gustavo Rubén Pereyra (38). El tercer cómplice, identificado como Damián Mulero (38), fue interceptado y reducido en la calle 9 de Julio al 290. Los tres aprehendidos son oriundos de la ciudad de Mar del Plata.

Al momento de la requisa personal, la policía incautó los teléfonos celulares de los sospechosos y, en poder de Pereyra, se hallaron una ganzúa y un destornillador, elementos típicamente utilizados para vulnerar cerraduras de vehículos.

A través del análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (COM), los investigadores pudieron certificar el intento de robo en la calle Chacabuco al 300. Allí, los delincuentes intentaron abrir una camioneta Toyota Hilux (patente AD-200-SP) que se encontraba estacionada en la calle y que no sufrió daños. El vehículo pertenece a Florencia Agustina Camus (33).

A su vez, se constató que la banda se movilizaba en una camioneta Renault Duster (dominio AB702TC), que fue hallado estacionado en la esquina de Chacabuco y Maipú y quedó secuestrado de manera preventiva.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial bajo la carátula de "tentativa de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública". En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 17.