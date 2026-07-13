“Sufrió como una condenada”: la burla de Milei a Cristina Kirchner tras el partido contra Suiza

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la exmandataria Cristina Kirchner, tras la victoria del seleccionado argentino de fútbol ante Suiza por 3 a 1 por los cuartos de final del Mundial 2026

En un partido cargado de emociones y muy reñido para los dirigidos por Lionel Scaloni, tras jugar 120 minutos lograron vencer al equipo europeo y conseguir el boleto a la semifinal del próximo miércoles.

Fue en este contexto que el jefe de Estado se burló de la exmandataria. Como ya es costumbre, Milei utilizó las redes sociales para dejar un mensaje que generó opiniones cruzadas entre los usuarios.

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“Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La burla del Presidente fue una clara referencia a la situación de CFK, que cumple una condena de 6 años con prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Constitución.

Por decisión de la justicia, la exmandataria lleva una tobillera electrónica y se mantiene bajo un régimen de autorización de visitas. (NA)