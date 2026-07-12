Club Estudiantes: preocupación por una obra que quedó a medio camino

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

En septiembre de 2024 hubo una presentación en el estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes. La comisión directiva dio a conocer su proyecto para recuperar y mejorar las instalaciones de la conocida como cancha 3, la cual resultó arrasada por el temporal del 16 de diciembre de 2023.

Con la presencia del intendente municipal, Federico Susbielles, y de Pablo Díaz, por la Fundación Pampa Energía, se confirmó el aporte económico de esa empresa para llevar adelante los trabajos.

"Fue muy doloroso lo que ocurrió. Nos sentíamos desamparados. Recuerdo esos primeros días de estupor y como, en medio de la desesperación, ocurrió un pequeño milagro. Unos días después de la catástrofe, la municipalidad y la Fundación Pampa se comprometieron a ayudarnos a poner de pie a nuestro querido club. Ese respaldo nos dio la fuerza necesaria para salir adelante", sostuvo en la ocasión Federico Hiebaun, presidente de la entidad de calle Santa Fe 51.

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En ese momento, el representante de Pampa Energía pidió ser cauto en cuanto a los anuncios, “debido a la situación económica del país y porque la Fundación destina fondos a muchas instituciones y causas sociales”.

Hoy, a casi dos años de aquel acto, la obra quedó a medio camino (o menos): no se llegó a montar la cubierta ni a completar las paredes de cierre, con lo cual ese sector del club sigue inutilizable. La entidad ha utilizado la totalidad del dinero que, al menos en los papeles, la empresa Pampa Energía se comprometió a aportar.

Aquel entusiasmo de Hiebaun hoy se ha trastocado en preocupación y frustración. “Hemos presentado ante la empresa un detalle completo de lo realizado hasta ahora, con la expectativa de tener un aporte adicional para completar el techado y el cierre de la cancha, pero nos contestaron que por razones empresariales no van a continuar realizando aportes”, señaló el directivo.

De esta manera se confirma una realidad que se manifiesta en los hechos desde hace al menos diez meses, cuando la falta de recursos hizo que la obra quedara paralizada, con un grado de avance importante pero lejos de completarse para disponer su uso para las actividades de la entidad.

La obra

Con la afectación de sus instalaciones, Estudiantes vio la oportunidad de no solo recuperar lo perdido sino de apostar a una propuesta edilicia más moderna y ambiciosa, a partir de un reordenamiento integral.

El espacio sobre calle Ángel Brunel pasaría a ser un Estadio Multipropósito, con un lugar para un gimnasio, quincho y una residencia para deportistas.

El aporte de Pampa energía fue de 400 millones de pesos, el mismo monto que en aquel momento destinó a la reconstrucción del estadio del club Tiro Federal.

“Con ese dinero llegamos al punto donde estamos ahora. Hicimos una rendición clara de los costos, Pampa Energía auditó los gastos. Pero la realidad es que ese primer aporte económico no alcanzó para montar las columnas de hierro, las cabreadas y la compra y colocación de las chapas”, detalló Hiebaun, al tiempo de estimar en 200 mil dólares el monto necesario para completar esos trabajos.

El resto de la obra, que incluye además rubros como carpintería, pisos, iluminación y aislación, entre otros, quedarían para siguientes etapas, que si bien había expectativas en que Pampa Energía acompañaría, no existía un compromiso escrito en ese sentido.

Ante este panorama, el club está pensando los primeros pasos en la búsqueda de fondos que le permitan completar el techado, sea a partir de recursos del estado provincial o nacional, de privados y de los propios asociados.

“Llevamos un año elaborando presupuestos relacionados con la terminación de esta etapa, porque además al tener varios elementos de hierro sobre la cancha, a la intemperie, hay un grado de afectación importante. Siempre apostamos a que Pampa iba a acompañarnos, pero ahora han sido terminantes. Entiendo que tienen otras prioridades y nosotros debemos seguir bregando para completar la obra”.

Hiebaun mencionó, además, que más allá de la espectacularidad que sigue significando el estadio Osvaldo Casanova, “Estudiantes es un club de barrio”, que cuenta con unos 600 socios, con recursos limitados que en los últimos dos años han sido destinados a recuperar otros sectores del club que ha resultado dañados por el temporal, por la granizada de febrero de 2025 y por la inundación de marzo de ese año.

Fastidio

El arquitecto Juan Giovino fue uno de los responsables de preparar el proyecto de recuperación y mejora de la cancha 3 y es quien más afectado se manifiesta en relación a la paralización de la obra.

“Está todo parado hace casi un año, no tenemos más contacto con Pampa Energía y llegamos al punto de estar en condiciones de montar la cubierta pero no tener los recursos. Lo que veníamos planteando es tener aporte adicional de la empresa para completar esta etapa que es la que se comprometieron a financiar”, señala.

La preocupación del profesional es además técnica.

“Tener las partes de la estructura sobre el suelo, es como tener un muerto, se está oxidando, es una situación terrible”, explicó.

Por otra parte manifestó que el club está llevando adelante, con recursos propios, adecuaciones en el resto de las instalaciones, muchas de ellas tan afectadas que hay algunas disciplinas que se están realizando fuera de la sede.

“Tenemos problemas edilicios por todos lados y además vemos como se termina la ilusión de los chicos esperando que las obras se terminen. Es un panorama oscuro y gris, muy triste”, agregó.

Consultado sobre si el dinero que recibieron debía alcanzar para terminar la etapa completa, Giovino mencionó que con ese monto se podía llegar a un determinado avance, que es el que se hizo.

“Pampa sabía que no iba a ser suficiente, pero siempre manifestó que la obra se iba a completar y nosotros apostamos a eso. Ahora nos quedamos solos”, finalizó.

