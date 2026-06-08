Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte para evitar el decomiso de bienes de sus hijos

La expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de queda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a prisión.

La exjefa de Estado busca evitar que la Justicia tome posesión y remate 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz que fueron transferidos por su difunto marido Néstor Kirchner y por ella misma a sus hijos.

“No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, aseguró Cristina Kirchner en el escrito presentado ante el máximo tribunal de Justicia.

Allí señaló que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

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El TOF 2 incluyó esos bienes inmuebles en el listado de activos a decomisar ya que habían sido "adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

A fines de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de las propiedades y reafirmó el principio por el cual “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

“El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, expresaron los magistrados en aquel fallo.

La sentencia dejó firme la medida de decomiso por un monto superior a los 684.000 millones de pesos y dio luz verde el remate de las propiedades para hacer efectivo el resarcimiento al Estado. (NA)