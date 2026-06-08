Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

El edificio del Ministerio de Economía sobre la calle Hipólito Yrigoyen fue desalojado esta tarde luego de que se recibiera una amenaza de bomba. Policía Federal trabaja para descartar cualquier elemento extraño dentro del lugar.

Pasadas las 15 los trabajadores del Palacio de Hacienda fueron desalojadas del edificio y llevados hacia la Plaza de Mayo luego de que se recibiera una amenaza de bomba.

Las advertencias llegaron a través de dos llamadas telefónicas. De manera inmediata se hizo sonar la alarma de evacuación para que el personal desalojara las instalaciones.

Desde la Policía Federal confirmaron que se encuentran realizando una inspección de las instalaciones.

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En tanto, desde la Ciudad de Buenos Aires informaron que se realizó un corte total de la calle Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Paseo Colón. (Clarín)

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