Por trabajos en la red, un barrio de Bahía experimentará baja presión de agua

Un barrio de Bahía Blanca experimentará baja presión de agua debido a trabajos que se ejecutarán este lunes sobre la red.

Según se indicó desde Aguas Bonaerenses SA, este lunes se realizarán trabajos programados en la intersección de las calles Brasil y Almafuerte, en el marco de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en la ciudad.

Como consecuencia de estas tareas, se indicó desde la empresa, se afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio Kilómetro 5.

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Por ello, desde la prestataria solicitan que los usuarios cuiden las reservas domiciliarias de agua y las destinen solo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con una línea telefónica de Asistencia Técnica (0800-999-2272) y sus redes sociales en Facebook y Telegram.