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Mundial FIFA 2026.

Austria lo empató sobre la última ante Argelia y se clasificó como segundo en el grupo de Argentina

El partido terminó 3-3 y el equipo africano quedó en tercer puesto con 4 puntos por diferencia de gol.

Foto: Olé

La selección de Austria lo empató sobre el final en un partido infartante 3-3 ante Argelia y se clasificó tercero con 4 puntos al igual que Argelia pero por la diferencia de gol el equipo africano quedo en el tercer puesto del Grupo J en el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México. 

Los goles fueron de Rafik Belghali a los 45 del primer tiempo, doblete de Ryan Mahrez a los 15 y 45 del complemento, mientras que a los 28 del PT Marko Arnautovic abría la cuenta,  Marcel Sabitzer puso en ventaja nuevamente a los 10 del ST y Sasa Kalajdzic empató  en la última del partido el encuentro.

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Con el partido 1-0 Argelia salió a empatarlo, lo cual consiguió al casi en la última del primer tiempo en una jugada con varias carambolas, le quedo a Rafik Belghali, que la piso en el área desde la derecha y con zurda sacó el latigazo apuntando a la cara del arquero, 1-1 y final de los primeros 45 minutos.

En lo que fue un partidazo con muchos goles, la intensidad fue desde el inicio, pero recién a los 28 del primer tiempo Austria se animaba con un pase largo desde el fondo con David Alaba, el cual Marko Arnautovic bajaba y definía ante el arquero de Argelia, Oussama Benbot.

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