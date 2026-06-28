Austria lo empató sobre la última ante Argelia y se clasificó como segundo en el grupo de Argentina

La selección de Austria lo empató sobre el final en un partido infartante 3-3 ante Argelia y se clasificó tercero con 4 puntos al igual que Argelia pero por la diferencia de gol el equipo africano quedo en el tercer puesto del Grupo J en el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

Los goles fueron de Rafik Belghali a los 45 del primer tiempo, doblete de Ryan Mahrez a los 15 y 45 del complemento, mientras que a los 28 del PT Marko Arnautovic abría la cuenta, Marcel Sabitzer puso en ventaja nuevamente a los 10 del ST y Sasa Kalajdzic empató en la última del partido el encuentro.

Con el partido 1-0 Argelia salió a empatarlo, lo cual consiguió al casi en la última del primer tiempo en una jugada con varias carambolas, le quedo a Rafik Belghali, que la piso en el área desde la derecha y con zurda sacó el latigazo apuntando a la cara del arquero, 1-1 y final de los primeros 45 minutos.

En lo que fue un partidazo con muchos goles, la intensidad fue desde el inicio, pero recién a los 28 del primer tiempo Austria se animaba con un pase largo desde el fondo con David Alaba, el cual Marko Arnautovic bajaba y definía ante el arquero de Argelia, Oussama Benbot.