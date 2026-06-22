Diputados confirma la sesión para avanzar con la interpelación a Adorni

La Cámara de Diputados sesionará mañana desde 14 horas para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria para sesión lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

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La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene el respaldo a su funcionario y este fin de semana se los vio juntos en Rosario durante el acto oficial por el Día de la Bandera.

Adorni, que mantenía funciones como vocero presidencial, ahora delegó esa función en el recientemente nombrado Adrián Ravier, un economista liberal que buscará descomprimir la agenda del jefe de Gabinete.

Respecto de las actuaciones en el Congreso, si bien el kirchnerismo y la izquierda son los principales impulsores de la interpelación, se espera que bloques aliados al gobierno como el Pro y algunas bancadas provinciales, también se sumen al avance contra Adorni.

Vale recordar que cuando Milei lo nombró como reemplazante de Guillermo Francos, el expresidente Mauricio Macri cuestionó duramente la decisión y reveló que él le había recomendado para el cargo a Horacio María, actual titular de YPF.