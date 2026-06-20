UNS y Cazadores definen en Desarrollo, la vuelta de Punta Alta al Regional C y varios amistosos

Nicolás Nouvialle habló de las posibilidades de UNS en la final. Fotos: prensa UNS, La Voz del Pueblo, prensa Punta Alta RC y prensa URS.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Universidad Nacional del Sur se juega este sábado ante Cazadores de Tres Arroyos el campeonato Apertura Desarrollo de rugby de primera división.

La final de este primer tramo competitivo del año se jugará en suelo tresarroyense -tras ganar el sorteo- a las 15.30, con arbitraje de Esteban Bevaqua (Sur).

Ambos fueron los más sólidos tras las 10 fechas de la fase clasificatoria. Si bien Los Pollitos finalizaron invictos en la zona 2, jugaron 6 partidos por la baja de Ferroviario de Coronel Dorrego. En cambio UNS tuvo dos juegos más de rodaje y se quedó con el grupo 1 tras 5 victorias, un empate y 2 derrotas.

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Quiere decir que bahienses y tresarroyenses jugarán el primero de la temporada entre sí, lo cual le da un plus de expectativa a la gran final, que reeditará la definición de la temporada 2023, cuando los académicos ganaron en nuesta ciudad 19-10.

"Venimos entrenando con la final en la cabeza desde hace mucho tiempo", dijo Nicolás Nouvialle.

Nicolás Nouvialle, actual capitán del representante bahiense, formó parte de aquel equipo campeón en La Madriguera.

"Estamos con mucho entusiasmo. Venimos entrenando con la final en la cabeza desde hace mucho tiempo. Por suerte pudimos llegar, porque la verdad que todo el torneo fuimos mentalizándonos para esta instancia. Estamos contentos de poder jugar una final. Espero que se nos de", dijo el centro, de 24 años.

"Hace mucho que no jugamos contra ellos, pero viendo los resultados sabemos que vienen buien. Nos entusiasma más para que sea un partido parejo y entretenido. Estamos todos con muchas ganas de jugar", agregó Nouvialle, nativo de Miguel Riglos (La Pampa) y quien comenzó a jugar al rugby a los 21 años, cuando se radicó en nuestro medio.

Desde que se formó como equipo de rugby en 2017, UNS también se consagró campeón Desarrollo en 2018 con un combinado B (mismo año en el que el equipo A fue campeón del torneo de Preintermedia de la URS).

Cazadores llega invicto a la final del Apertura Desarrollo.

"Tenemos merecimiento"

En Tres Arroyos la llegada de la definición generó mucha expectativa e ilusión entre Los Pollitos, que alentaron a la comunidad a sumarse al predio del equipo (no se cobrará entrada) para alentar al equipo.

“Tenemos algo de merecimiento ya que hace muchísimos años que no hay un partido de esta magnitud acá. Lo cual por ahí nos lleva a redoblar esfuerzos y dejar al rugby en lo más alto”, declaró Felipe López, capitán de Cazadores, en una nota al diario "La Voz del Pueblo".

Para el elenco de casaca amarilla significará una revancha de la final disputada en 2023. De todos modos para López la trascendencia de este partido pasa por contagiar y fortalecer al rugby de la institución, que se recompuso luego de algunos años de pausa.

“Esta oportunidad de la final va a ser una vidriera hermosa para captar jugadores y también para captar más público, atraerlos al club, que puedan ver la calidad de gente que hay, desmitificar muchísimas cosas. Tenemos, partido a partido, cada vez más hinchada, cada vez más gente que nos va a ver”, afirmó.

PARC, al Regional C

Además de la final, el otro partido por posicionamiento que se jugará este sábado en el cierre del Apertura Desarrollo será el duelo por el 3º puesto entre Pringles RC y Punta Alta RC.

El cotejo va en Coronel Pringles, cancha de Los Carneros, a las 15. El árbitro del encuentro será Omar Villafañe (Sur).

Estos equipos son los perdedores de las semifinales. PARC cayó ante Cazadores (42-14) y Pringles RC frente a UNS (34-12). En ambos casos con desventaja de localía.

En las últimas horas la novedad en relación a Punta Alta RC es que confirmó su regreso al Regional Pampeano C, en el que participará como URS 6 junto con Santa Rosa RC (URS 4) y El Nacional (URS 5). Los tres clubes compartirán zona en el campeonato que comenzará el próximo fin de semana del sábado 27 y domingo 28 del corriente.

Hace tres años Punta Alta RC disputó el tercer escalón del regional. Primero ganó invicto su zona en el Clasificatorio, logrando una de las dos plazas al jugar la final contra El Nacional (perdió con el elenco bahiense 61-15). Después, en una versión acotada del TRP C, quedó eliminado al caer en el primer partido por cuartos de final ante Los Miuras de Junín (44-5).

La vuelta de PARC al campeonato regional se produjo como consecuencia de las negativas a participar de UNS y Cazadores.

Varios amistosos

Frente a la fecha libre de este fin de semana en el Regional Pampeano A y B, los clubes bahienses pondrán en cancha de todos modos algunos equipos de Intermedia y Preintermedia para disputar amistosos.

Se anuncian para hoy: El Nacional-Universitario (a las 14, arbitaje de Alejandro Bermejo), El Nacional-Sociedad Sportiva (15.30, Nadine Blanco), Santa Rosa RC-Pico RC (14.30), Santa Rosa-Pico RC (16, Esteban Szelagowski) y Tres Arroyos-Palihue RHC (15, Emanuel Moya).

Scrum entre los juveniles de Sur (izquierda) y Mar del Plata.

La URS se probó

Como parte de las actividades que llevan a cabo en el año los Centros de Desarrollo de las uniones Sur y Mar del Plata, el último miércoles se disputaron amistosos de juveniles en Tres Arroyos.

Se enfrentaron en las categorías M16 Desarrollo y M17, con triunfo del combinado de la URS en la primera de las categorías (53-7) y derrota en la segunda (87-0).

Los encuentros fueron preparatorios con vistas a los campeonatos nacionales de la Unión Argentina de Rugby.