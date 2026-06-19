Pueden confirmarse hoy mismo tres semifinalistas en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Tres de las cuatro series correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi" podrían cerrarse esta misma noche, si repiten San Lorenzo, Sportivo Bahiense y Altense, todos de visitante.

Desde las 21, disputarán las revanchas Argentino (0)-San Lorenzo (1), Velocidad (0)-Sportivo (1) y Comercial (0)-Altense (1).

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En tanto, en el adelanto, Ateneo venció el miércoles a 9 de Julio, 87 a 85 y forzó un tercer juego.

Ese se disputará el martes, al igual de los restantes que pudieran surgir de los cruces de esta noche.

Argentino (0)-San Lorenzo (1)

San Lorenzo (2º) intentará reafirmar su condición de único invicto de visitante (ganó los cinco partidos) y estirar su racha a siete victorias. Para eso deberá vencer a Argentino (7º), como ya lo hizo en fase regular (83-64) y en el primer juego de la serie (74-63), ambos como local.

El celeste, por su parte, de local ganó cinco partidos (dos en Olimpo, uno en Pacífico y dos en su propia cancha) y perdió solamente uno (ante Velocidad), el primero que pudo jugar en el Ardubilio Severini.

San Lorenzo recibe a razón de 62,25 puntos por juego y Argentino, los que ganó, lo hizo con promedió de 78,71.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: en el celeste continúan afuera Santiago Suánez (fractura en la tibia), Nicolás Antonelli (desgarro en el isquiotibial) y se suma Bruno Ugolini (distensión en la inserción del isquiotibial). En cambio, San Lorenzo está completo.

Velocidad (0)-Sportivo (1)

Sportivo lleva siete triunfos en ocho partidos y las últimas dos presentaciones fueron ante Velocidad: 77-60 de visita, en la última fecha de la fase regular y 81-64, de local, en el inicio de la serie.

Esos 17 puntos marcados en los dos partidos intentará limar el azulgrana, esperanzado que ganó en su cancha los dos juegos de playoffs ante Bahía Basket.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Lucas Andrés.

Novedades: en el azulgrana está descartado Valentín Périga (espalda) y en el tricolor es duda Agustín Amore, con un cuadro gripal.

Comercial (0)-Altense (1)

Altense ganó nueve de los 12 partidos, cediendo únicamente ante los tres primeros. Al quinto, Comercial, lo superó en fase regular (71-60) y en el comienzo de la serie (68-59).

De todos modos, hoy será la primera vez que lo enfrente de visitante, donde el portuario ganó en cinco de sus seis presentaciones.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera⁩.

Novedades: el portuario ya tiene a disposición a Manuel Maina y Giuliano Barcala, mientras que Martín Álvarez no entrenó durante la semana por un cuadro gripal y hoy evaluarán si está para jugar. El equipo puntaltense, por su parte, tiene todos los jugadores.