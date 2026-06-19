LBB Plata: Sportivo Bahiense es el primer clasificado a semifinales

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Sportivo Bahiense se convirtió este viernes en el primer clasificado a semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En tiempo suplementario le ganó a Velocidad y Resistencia por 88 a 86 como visitante, para quedarse con la serie de cuartos de final por 2 a 0.

En las demás llaves ganaron los locales: Argentino y Comercial empataron sus respectivas llaves y forzaron a un tercero y definitivo para el martes venidero, día en que también se disputará el decisivo entre 9 de Julio (1) y Ateneo (1), quienes jugaron el miércoles en un adelanto.

Argentino derrotó como local a San Lorenzo del Sud por 75 a 59, mientras que Comercial se impuso a Altense por 67-54.

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Argentino (75), San Lorenzo (59)

Logrando ventajas significativas en el primero y en el tercer cuarto, Argentino superó a San Lorenzo del Sud por 75 a 59, para continuar en carrera hacia las semifinales.

Gran noche con el tiro de 3 puntos para Juan Pedro Paronetto (15 puntos, con 4-8 en triples) y buen aporte de Genaro Parrotta desde el banco (16 tantos, con 3-5 de tres puntos). Aunque el máximo anotador del celeste fue Franco Malmesi (19).

Por su parte "Sanlo" tuvo una noche floja en lanzamientos de cancha, con 38% de efectividad. El mejor fue Joaquín Coria, con 15 puntos y 19 rebotes.

Argentino (75): J.P. Paronetto (15), J.C. Reschini (2), F. Malmesi (19), S. Boyé (8), M. Montanaro (6), fi; F. Durando, G. Parrotta (16), J. Gonzalía y A. Puentes (9). DT: Andrés Iannamico.

San Lorenzo (59): R. Aguirre (3), M. Martínez (11), L. Fernetich (8), J.I. De Pastena (3), J. Coria (15), fi; J. Fuentes (10), N. Herbik, N. Diez, F. Mariezcurrena (6), L. Miranda y S. Seewald (3). DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Argentino, 24-13; 35-25 y 58-39.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Serie: 1-1.

Velocidad (86), Sportivo (88)

Con dos tiros libres convertidos por Mateo Boccatonda a 5s del final, Sportivo Bahiense derrotó a Velocidad y Resistencia por 88 a 86 y se clasificó a las semifinales, al cerrar la serie de cuartos de final a favor por 2-0.

El encuentro se definió en tiempo suplementario, luego que Velocidad empatara el tiempo regular en 75 con doble de Bruno Mandolesi a 1s.

El ganador se apoyó en el goleo de Mateo Boccatonda (19 puntos) y Gonzalo Martínez (19), aunque también resultó muy valioso el aporte de Manuel Ayala Torales (16 puntos y 13 rebotes) y de Ulises Montes (15 unidades). Básicamente, su quinteto titular...

A "Velo" no le alcanzó con el despliegue ofensivo de Sebastián Dutari (23) y Agustín Icasto (22).

Velocidad (86): S. Dutari (23), B. Mandolesi (13), S. Ferrari (1), A. Calderone (9), A. Icasto (22), fi; P. Pollio (8), S. Albizua (3), R. Ayala Torales (2), G. Berdini (2), F. Berdini (3) y B. Aceituno. DT: Alan Rava.

Sportivo Bahiense (88): M. Boccatonda (19), U. Montes (15), G. Martínez (19), E. Miguel (10), M. Ayala Torales (16), fi; J. Tuero, T. Boubbe, B. Guaglianone y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Velocidad, 19-16; 39-34 y 55-55.

Tiempo regular: 75-75.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Lucas Andrés.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Serie: Sportivo, 2-0.

Comercial (67), Altense (54)

Comercial logró asegurar la victoria como local ante Altense y con un buen último cuarto, selló el resultado que le dio el empate en la serie (67-54).

El verdiamarillo cerró con cuatro jugadores en el doble dígito en puntos, encabezando el goleo Santiago Bussetti con 15 (3-5 en triples). Más allá de los puntos, los más valiosos del ganador fueron Franco Cardone (11 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias) y Luciano Orellano (8 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias).

En la visita se destacó Braian Baier con 15 tantos, 5 recobres y 2 asistencias.

Comercial (67): J.C. Iturbide (13), S. Bussetti (15), R. Lorenzo (6), L. Orellano (8), F. Cardone (11), fi; M. Maina, F. Asensi (2), F. Lambrecht (12), R. Manghi, G. Barcala, L. Hermosilla y J. Hassanie. DT: Gustavo Candia.

Altense (54): M. Ortega (3), L. Jaimes (14), E. Pordomingo (3), B. Baier (15), G. Simoncini, fi; M. Simoncini (2), J.M. Bicondoa (5), A. Lera (7), B. Rodríguez (2), N. Altamirano (3) y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano

Cuartos: Comercial, 20-15; 37-32 y 54-41.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera⁩.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Serie: 1-1.