Femenino: 9 de Julio se despide como local en la fase regular, recibiendo al puntero Quilmes

9 de Julio volverá a ser local este atardecer, recibiendo a Quilmes (Mar del Plata), desde las 19, arbitraje de Marcelo Gordillo y Alexia González.

Será la novena y pentúltima fecha de la fase regular de la Liga Provincial Femenina, camino conducente a la Liga Nacional, y el cierre como local para el equipo bahiense, que culminará esta fase como visitante frente a Platense.

Las dirigidas por Julián Turcato sufrirán tres bajas: Isabella Roldán, disputando la AmeriCup U18 con Argentina; Isabella Larrasolo (viaje) e Isabel Sorzini, afectada a la Liga U17.

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En el partido disputado en Mar del Plata, las marplantenses se impusieron 71 a 53.

9 de Julio viene de ganarle también en casa a Peñarol -la primera vez que puede con el milrrayitas-, 61 a 53, lo cual significó un envión anímico para lo que resta de competencia.

Los otros dos partidos de la jornada los protagonizarán Peñarol (Mar del Plata)-Platense (La Plata) y Estudiantes (Olavarría)-Hogar Social Berisso (La Plata).

Posiciones

1º) Quilmes, (7-1), 15 puntos

2º) Peñarol, (6-2), 14

3º) 9 de Julio, (6-2), 14

4º) Hogar Social, (3-5), 11

5º) Platense, (1-7), 9

6º) Estudiantes, (1-7), 9