Femenino: 9 de Julio se despide como local en la fase regular, recibiendo al puntero Quilmes
Las albiazules vienen de ganarle a Peñarol, el otro representante marplatense.
9 de Julio volverá a ser local este atardecer, recibiendo a Quilmes (Mar del Plata), desde las 19, arbitraje de Marcelo Gordillo y Alexia González.
Será la novena y pentúltima fecha de la fase regular de la Liga Provincial Femenina, camino conducente a la Liga Nacional, y el cierre como local para el equipo bahiense, que culminará esta fase como visitante frente a Platense.
Las dirigidas por Julián Turcato sufrirán tres bajas: Isabella Roldán, disputando la AmeriCup U18 con Argentina; Isabella Larrasolo (viaje) e Isabel Sorzini, afectada a la Liga U17.
En el partido disputado en Mar del Plata, las marplantenses se impusieron 71 a 53.
9 de Julio viene de ganarle también en casa a Peñarol -la primera vez que puede con el milrrayitas-, 61 a 53, lo cual significó un envión anímico para lo que resta de competencia.
Los otros dos partidos de la jornada los protagonizarán Peñarol (Mar del Plata)-Platense (La Plata) y Estudiantes (Olavarría)-Hogar Social Berisso (La Plata).
Posiciones
1º) Quilmes, (7-1), 15 puntos
2º) Peñarol, (6-2), 14
3º) 9 de Julio, (6-2), 14
4º) Hogar Social, (3-5), 11
5º) Platense, (1-7), 9
6º) Estudiantes, (1-7), 9