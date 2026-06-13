El empleo registrado volvió a caer y se perdieron casi 41.000 puestos en un año

El trabajo independiente también mostró un desempeño negativo, con una caída mensual del 0,6 %

En marzo, la cantidad de trabajadores con empleo registrado en la Argentina alcanzó los 12,83 millones de personas. Esto significó una pérdida de 40.900 puestos de trabajo respecto del mismo mes del año pasado, equivalente a una caída del 0,3 %, con un impacto mayor en el empleo asalariado privado.

En comparación con febrero, el empleo registrado retrocedió un 0,2 %, con resultados negativos en todas las modalidades de ocupación, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La tendencia también continuó en abril: la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) registró una nueva baja del 0,1 % en el empleo privado formal en empresas de más de diez trabajadores.

Del total de trabajadores registrados, 9,99 millones correspondieron a empleos asalariados —sector privado, sector público y trabajo en casas particulares—, mientras que otros 2,83 millones fueron trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos.

A pesar de que marzo suele marcar una reactivación de la actividad tras el período de vacaciones, el empleo asalariado registrado cayó un 0,1 % respecto del mes anterior. La baja alcanzó a todos los segmentos: el empleo privado y el público retrocedieron un 0,1 %, mientras que el trabajo en casas particulares disminuyó un 0,2 %.

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El trabajo independiente también mostró un desempeño negativo, con una caída mensual del 0,6 %. El descenso fue del 2,1 % entre los monotributistas sociales, del 1,3 % entre los autónomos y del 0,3 % entre los monotributistas.

En la comparación interanual, el empleo asalariado registró una reducción del 1,2 %, lo que representa 116.500 trabajadores menos. Dentro de ese total, el sector privado perdió 96.600 puestos (-1,5 %), el sector público 18.200 (-0,5 %) y el trabajo en casas particulares 1.700 (-0,4 %).

En contraste, el trabajo independiente creció un 2,7 % frente a marzo del año pasado, con 75.600 personas más. El aumento estuvo impulsado principalmente por los monotributistas, que sumaron 70.000 aportantes (+3,3 %), y por los monotributistas sociales, que crecieron en 7000 personas (+3 %). Los trabajadores autónomos, en cambio, disminuyeron en 1900 (-0,5 %).

El empleo asalariado privado alcanzó en marzo los 6,19 millones de trabajadores, un 0,1 % menos que en febrero y un 1,5 % menos que un año atrás.

El informe oficial advierte que el empleo formal privado mantiene una tendencia descendente desde septiembre de 2023. La caída fue más pronunciada durante el primer trimestre de 2024, luego se moderó y mostró una recuperación parcial entre octubre y diciembre de ese año. Sin embargo, durante 2025 volvió a estancarse y retomó la senda descendente, una tendencia que continuó durante el primer trimestre de 2026.

Por actividad, cuatro sectores registraron aumentos mensuales en el empleo: Explotación de minas y canteras (+0,5 %), Pesca (+0,3 %), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3 %) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+0,1 %).

Otros cuatro sectores se mantuvieron sin cambios: Servicios sociales y de salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción.

Las mayores caídas se observaron en Intermediación financiera (-0,5 %), Industrias manufactureras (-0,4 %), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3 %) y Comercio y reparaciones (-0,2 %).

En términos interanuales, el empleo privado formal cayó un 1,5 %, equivalente a 96.700 puestos menos. Aunque algunas actividades mostraron mejoras —como Pesca (+5,8 %), Construcción (+1 %), Agricultura (+0,7 %) y Electricidad, gas y agua (+0,6 %)—, no alcanzaron para compensar las pérdidas registradas en Explotación de minas y canteras (-5,7 %), Industrias manufactureras (-4 %), Intermediación financiera (-3,7 %) y Comercio (-1,9 %).

A nivel provincial, cinco jurisdicciones registraron aumentos del empleo privado formal respecto de febrero, tres permanecieron estables y dieciséis mostraron caídas.

Los incrementos más importantes correspondieron a Neuquén (+0,9 %), San Juan (+0,3 %), Tucumán (+0,3 %) y Río Negro (+0,1 %). En el otro extremo se ubicaron La Rioja (-2,7 %), Catamarca (-1,6 %), Santiago del Estero (-1,6 %), Tierra del Fuego (-1 %), Corrientes (-0,7 %), Misiones (-0,7 %) y Formosa (-0,7 %).

En la comparación con marzo del año pasado, solo cinco provincias lograron aumentar el empleo privado registrado. Las mayores subas se dieron en Neuquén (+3,3 %), Río Negro (+3,2 %), La Rioja (+3 %) y San Juan (+2,2 %).

Las caídas más pronunciadas se registraron en Tierra del Fuego (-9 %), Chubut (-6,8 %), Corrientes (-5,3 %), Formosa (-5,3 %), Chaco (-5,2 %), Santa Cruz (-5,1 %) y Catamarca (-4,5 %). (NA)