Entre el escepticismo y las picardías políticas

Desde lo gestual, un mensaje puede ser interpretado como positivo o negativo. Pero en política algunos vienen acompañados por una alta cuota de escepticismo en términos generales, como sucede con la feroz interna que atraviesa al peronismo bonaerense.

En el primer aniversario de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió posicionarse en defensa de la expresidenta cuestionando duramente el accionar judicial, denunciando “persecución política” y afirmar que se encuentra “injustamente detenida”, ratificando su respaldo a quien sigue siendo la principal referente partidaria.

Antes, el equipo comunicacional de calle 6 había amplificado el texto utilizado en redes sociales buscando marcar tendencia después de los numerosos reclamos públicos de La Cámpora contra el Gobernador por no encolumnarse explícitamente detrás del operativo clamor denominado “Cristina Libre”.

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Como se sabe, la pelea de fondo está vinculada con el liderazgo peronista, porque mientras Kicillof busca construir su candidatura presidencial para el año próximo, el cristinismo sólo reconoce la autoridad de la exmandataria. Al menos eso manifiestan las legisladoras Teresa García y Mayra Mendoza.

Mientras dure la participación argentina en el Mundial 2026 probablemente pueda existir una frágil tregua interna. Días atrás, Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner interrumpieron aquellos fríos días de distanciamiento por la organización del multitudinario velatorio del músico Carlos “Indio” Solari en Avellaneda, aunque ese gesto no alcanza a descomprimir las diferencias respecto al futuro armado electoral, donde está claro que la unidad resultaría inevitable para enfrentar con chances reales el proyecto reeleccionista de Javier Milei.

La coalición peronista, sin caprichos de por medio, tiene la necesidad de hablar de propuestas programáticas antes que dar la discusión por las candidaturas para el año que viene. Claramente, el peronismo-kirchnerismo no está para andar tirando por la ventana a nadie, pero sí necesita abrir un amplio debate de ideas básicas ante el electorado que le permitan confrontar con el modelo libertario que parece ir por una ruta desacertada en su intento por enderezar la crisis económica y social.

Por ahora aparecen sutiles mensajes de algunos referentes partidarios que en algunos casos buscan “bajarle el precio” a la eventual postulación nacional del gobernador, proyectando a otros candidatos de los denominados “presidenciables”.

Un manoseo imprudente e innecesario. El fenómeno no es patrimonio exclusivo del PJ, ya que también alcanza a los campamentos libertarios, del PRO y del radicalismo, donde las discusiones políticas trascienden los recintos de sesiones parlamentarias con distintos actores “tirando centros” buscando instalar postulantes para afrontar el 2027 electoral.

Mientras tanto, la avanzada de la oposición legislativa para debatir e incomodar al oficialismo con la compleja situación prestacional y financiera que atraviesa la obra social estatal (IOMA) absorbió buena parte del microclima político de la Provincia.

La relegada discusión viene ganando protagonismo hace tiempo ante los reclamos de afiliados por demoras en prestaciones, cobertura de medicamentos y atención médica en distintos municipios de la PBA.

La estrategia del elenco gobernante pasa por utilizar como escudo protector el deterioro financiero del sistema sanitario bonaerense con el contexto económico general. “La situación de la obra social bonaerense debe analizarse dentro de la situación crítica el sistema de salud y la crisis general que atraviesan las obras sociales como consecuencia de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional”, advierten

La segunda es intentar impedir que la oposición siente a dar explicaciones en el recinto de sesiones de Diputados a la responsable político del directorio del IOMA, Homero Giles, un médico enrolado en La Cámpora, para dar un informe “in voce”.

Como se sabe, no existe jurídicamente en el texto de la Constitución bonaerense, el concepto de "interpelación" como si se permite a nivel parlamentario nacional para ministros o funcionarios.

Desde la oposición interpretan que la picaresca maniobra de las espadas legislativas de Fuerza Patria fue un inocultable intento por desactivar una discusión en el recinto de calle 53 que prometía concentrar las críticas sobre el funcionamiento de la obra social estatal y que ya estaría “acordado” que el funcionario sea convocado a exponer ante las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara baja como una alternativa para “despolitizar” el tema.

“El plan B” era menos seductor. Ofrecieron realizar la sesión especial que impulsaron los principales bloques opositores con el objetivo de debatir iniciativas vinculadas a dicha obra social estatal pero apenas unas horas antes de la primera de las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026, en el Estadio Azteca de la ciudad de México.

De algún modo, ahora empezará estratégicamente a disputarse sobre un virtual tablero de mesa aquel clásico juego de la “batalla naval” donde el objetivo será “hundir” a los oponentes políticos que puedan ser descubiertos durante la participación argentina en el máximo certamen futbolístico.

Por las dudas, no pocos alcaldes enrolados en la Unión Cívica Radical siguen reclamando fondos de libre disponibilidad y adelantos de coparticipación a la Provincia para evitar que se sigan acumulando tensiones con los trabajadores municipales por el pago de la primera cuota del medio aguinaldos.