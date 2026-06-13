Bahía fue sede del segundo plenario de Peronismo por la Provincia: pidieron por la libertad de CFK

Bahía Blanca fue sede este sábado del segundo plenario de Peronismo por la Provincia, el espacio que conduce el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, y que tiene a la periodista y dirigente Gisela Marziotta entre sus referentes de la mesa política.

Uno de los ejes centrales del plenario fue el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Santa María fue contundente: “Cristina libre no es un slogan de campaña es la lucha del peronismo porque ella es la conducción de este espacio. Cristina dejó una plaza llena en el 2015 y ese día nos dijo todo lo que iba a pasar”.

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Por su parte, Marziotta remarcó el rol que deberá cumplir el peronismo en el escenario que se viene: “Los peronistas tenemos la responsabilidad de trabajar para estar preparados para contener a la sociedad rota que va a dejar Milei. Este es el tiempo de hacer catarsis, de escucharnos, discutir y organizarnos, porque después vamos a tener que gobernar y no podemos improvisar”.

El debate del plenario tuvo como texto disparador un documento elaborado por el espacio, en el que se sostiene que no hay democracia plena cuando se busca disciplinar a quienes representan a las mayorías populares, y se denuncia que detrás de la consigna “Cristina Libre” y de la proscripción a su conducción hay un intento de destruir una identidad política y un proyecto de país.

El documento define al encuentro de Bahía Blanca como “el punto de partida para reorganizar la militancia y abrir una nueva etapa para el peronismo y para la Argentina”, y remarca que la unidad “no se impone: se construye en el territorio, en la discusión política y en la legitimidad de las mayorías”.

El espacio, que había realizado su primer plenario en Junín, ya confirmó la próxima cita: el tercer plenario de Peronismo por la Provincia se realizará el 22 de agosto en la ciudad de Mar del Plata.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y gremios locales. Estuvieron presentes compañeros del SUPA y su conductor Marcelo Osores, militantes de Tres Arroyos y de Monte Hermoso, Walter González (secretario general de SUTERYH Bahía Blanca), Cristian Milano, Emiliano Ojeda, Alejandro Cardino (PXP Lanús), Daniel Conceiro (PXP Quilmes), Matías Barroetaveña (legislador de la Ciudad de Buenos Aires) y otros integrantes de la mesa política de PXP.