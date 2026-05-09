Norpatagónico: El Nacional concreta un reencuentro después de 12 años

Si bien el torneo regional Norpatagónico ya comenzó con los partidos entre los clubes de la URS (se toman los puntos de la primera rueda), hoy para El Nacional se concretará una experiencia diferente.

En el marco de la fecha 2 y luego de 12 años de haber jugado por última vez contra un rival de la Unión de Alto Valle, El Nacional enfrentará este sábado a Marabunta de Cipolletti por la zona 2.

El choque de Primera va a las 16, con arbitraje de Percival Biscay (Alto Valle). A las 14, el choque en Intermedia.

Para el XV bahiense significará volver a la cancha donde jugó por última vez el domingo 29 de junio de 2014, cuando cayó ante La Hormiga por 57-19.

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"Como hablamos a principios de año, esta temporada marca un cambio en la competencia para nosotros. Significa volver a jugar en el primer nivel de Bahía y volver al Norpatagónico", dijo el entrenador Joaquín Lobato. El Nacional fue promovido este año al nivel Oro de la competencia URS, tras pasar el año pasado por el nivel Plata.

"Queremos ser competitivos y generar experiencia para los chicos, de volver a viajar, de compartir y unir al grupo, de jugar contra nuevos equipos y medirnos a otro nivel, porque veníamos de abajo. De a poco queremos ir forjando nuestro nivel de competencia. Por todo eso, estamos muy contentos de poder volver al Norpatagónico luego de 12 años", agregó el head coach del Celeste.

En ese contexto se viene desarrollando la temporada de XV para el club bahiense, que todavía no logró victorias en el campeonato Oficial Oro. En lo que respecta al Norpatagónico sus resultados de la ronda 1 del Oficial URS fueron: Santa Rosa RC 29-El Nacional 22 (bonus defensivo), El Nacional 0-Sociedad Sportiva 63 y Universitario 29-El Nacional 14. Recordamos que Argentino desistió de participar del regional, por eso no se toma el resultado entre ambos del Oficial.

El Nacional va de arranque hoy con Federico Moreno, Lautaro Albarrán, Bruno Reñonez Aniotz; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquín Falcón De Pizzo; Elías Gerardi, Dylan Gertje, Danilo Valero; Faustino Barbero Sanz y Juan Ignacio Samuel (capitán); Santiago Somoza Pastrana, Bernardino Barbero Sanz, Gonzalo Rivero, Nicolás Coronel; Tomás Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

En cuanto a Marabunta RC, viene de clasificar la fecha pasada a la semifinal del regional Patagónico, instancia en la que cruzará el próximo sábado 23 ante su eterno rival, Neuquén RC. El representante de Cipolletti fue 2º en su zona, detrás de Bigornia de Rawson, que jugará la otra semifinal ante Chenque RC.

La fecha de este sábado en el Norpatagónico tendrá también la presentación de Santa Rosa RC contra Neuquén RC, a las 16 en Primera (14.30 en Intermedia).

Al partido de la categoría principal lo va a arbitrar Rocío Severini (Alto Valle), hermana de Julián y Lucas, ex jugadores de El Nacional y árbitro en el primer caso.

En este certamen el XV de la Margarita arrastra estos marcadores: Sociedad Sportiva 125-Santa Rosa RC 0, Santa Rosa RC 29-El Nacional 22 y Santa Rosa RC 5-Universitario 13.

Dos para el domingo

Los restantes dos encuentros de la fecha 2 del regional se jugarán mañana en nuestra ciudad: Sociedad Sportiva recibe a Roca RC a las 15 y Universitario a Patagonia (Neuquén) 15.30.

En La Carrindanga el árbitro será Omar Villafañe (Sur), mientras que en el complejo Héctor Gatica dirige Rafael Jornet (Sur).

Semifinales en Mardel

De no mediar alguna suspensión de último momento por motivos climáticos, hoy se jugarán las semifinales del Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

A las 15.45, Sporting (1º)-Comercial (4º) con arbitraje de Mariano Scianna (Mar del Plata) y Mar del Plata Club (2º)-Universitario (3º), a dirigir por Julián Fernández (Mar del Plata).