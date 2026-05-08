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Parada no programada en la refinería Ricardo Elicabe

Ocurrió esta madrugada. Desde la empresa aseguraron que fueron informadas las autoridades y que no hay riesgo para la población.

Foto: Archivo La Nueva

Esta madrugada se produjo una parada no programada de la unidad de cracking catalítico en la refinería Ricardo Elicabe, según informó la empresa.

"Informamos el día hoy a partir de la 05:30 horas se iniciaron las maniobras de parada No Programada de la Unidad de Cracking Catalítico, que demandará aproximadamente 96 horas, a fin de realizar tareas de mantenimiento", se indicó en un comunicado.

Como consecuencia de las maniobras de los procesos de parada, se agregó, "pueden producirse momentos de luminosidad en antorcha e incremento de vapor en el conducto de la Unidad, lo cual no representa riesgo alguno para el medio ambiente ni la población".

La compañía explicó que, "como es práctica usual en estas circunstancias, tomaremos todas las medidas para minimizar estos efectos".

También indicó que se informó la situación a las autoridades de aplicación correspondiente.

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