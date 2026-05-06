Incendio en la sede de Pecifa Punta Alta

Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta debieron sofocar un incendio que, por razones que se investigan, se desató en el interior de la sede local de Pecifa, ubicada en Pellegrini 550.

Desde el exterior, se pudo observar un importante nube de humo que empezó a salir por el techo y por la puerta del frente que los servidores públicos pudieron abrir para sofocar el fuego.

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Allí trabajaron, además, en tareas preventivas la Policía Comunal y el personal de Tránsito de la comuna rosaleña, además de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica.