Celebraron el Día Internacional de la Danza en el Palacio Municipal

En el marco del Día Internacional de la Danza, se realizó una actividad en el Palacio Municipal que reunió a instituciones de formación artística y organismos culturales de la ciudad.

La propuesta fue organizada de manera conjunta entre el Municipio de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires, que sostiene en la ciudad distintos espacios de formación como el Conservatorio de Música, la Escuela de Danzas Alba Lutecia, la Escuela de Artes Visuales y la Escuela de Teatro, además de los Organismos Artísticos del Sur, integrados por la Orquesta Sinfónica Provincial, el Ballet del Sur y el Coro Estable.

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Durante la jornada, el Ballet del Sur presentó el pas de deux Bodas de Aurora, de la obra La Bella Durmiente, interpretado por Mercedes Calderón, Gastón Cabrera, Daniela Vselko y Maximiliano Cartasegna. La Escuela de Danzas Alba Lutecia, en tanto, ofreció una pieza coreográfica a cargo de 11 alumnas.

Las actividades se desarrollaron en distintos espacios del edificio. El ballet clásico tuvo lugar en el salón Héroes de Malvinas, mientras que otras expresiones como danza contemporánea, folklore y tango se presentaron en el portal y el Salón Blanco.

Además, se exhibieron obras de temática vinculada a la danza realizadas por las artistas plásticas Ana Catelli y Stella Salomón.

Durante el encuentro, la directora de la Escuela de Danzas, Lorena Etchepare, y el coordinador de los Organismos Artísticos del Sur, Sebastián Berenguer, dirigieron unas palabras al público.

En el cierre, el intendente Federico Susbielles entregó una placa a la directora del Ballet del Sur, Sol Augeri, en el marco del 65° aniversario de la oficialización del cuerpo, que data de 1961.

Día Internacional de la Danza

El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril en conmemoración del nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno.

La fecha fue establecida en 1982 por el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro, con el objetivo de promover esta disciplina artística y reconocer su valor cultural a nivel mundial.