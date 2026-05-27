Operativo Fake Coins: detienen a 24 personas que estafaron por casi $3.000 millones

Un importante operativo policial desarrollado en distintos puntos del país en forma simultánea en el marco de una investigación por estafas de inversión permitió la detención de 24 personas que habrían estafado por casi 3.000 millones de pesos.

Los 90 allanamientos se llevaron a cabo a partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Para ello, se procedió a un análisis en conjunto que detectó similares modalidades de fraude que comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras.

El operativo contó con presencia bahiense, ya que de la investigación participaron el fiscal Gustavo Zorzano y el equipo de la UFI de Delitos Complejos, entre otros funcionarios judiciales y representantes policiales.

En este marco, se comprobó que en el operar de estas estafas se utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones o empresas reales y, a menudo, se recurre al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas, se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva.

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Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de casi $60.000.000 e incautaciones en criptoactivos por más de 8.000.000 USDT (equivalente a más de 8 millones de dólares en criptoactivos), así como CPUs, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares. Los montos incautados y congelados, con la colaboración de empresas privadas proveedoras de servicios de activos virtuales, representan el mayor volumen de incautación registrado en los últimos tiempos, superando los más de 2 millones de dólares estadounidenses secuestrados por el equipo especializado en criptoactivos durante la operación RainbowEx, en 2024.

Modalidades detectadas

Entre las modalidades detectadas se encuentran las estafas de inversión, para las cuales se utilizaba una aplicación disponible para descarga en Google Play Store, mediante la cual se inducía a las víctimas a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales.

También se detectaron inversiones y transacciones de compraventa por hackeos de WhatsApp, maniobra en la cual los delincuentes se contactaban con las víctimas haciéndose pasar por conocidos y, tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, les ofrecían operaciones de compra de dólares.

En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay.

También se detectaron casos de piratería digital, mediante aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual, llevados a cabo por una organización criminal de origen chino, que derivaron en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos.

La banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas "infostealer", diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.