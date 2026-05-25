Patagones: cuatro personas fueron hospitalizadas tras chocar con una columna

Por Agencia Patagones

Un desperfecto mecánico habría producido la colision de una Chevrolet Blazer contra una columna de energía, en calle 9 de Julio casi Tucumán de Carmen de Patagones.

Según versiones recabadas en el lugar, una pareja y tres menores circulaban de este a oeste por la primera arteria y, aparentemente por una avería en los frenos, terminaron chocando contra una columna.

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Por el impacto los tres menores y la mujer fueron trasladados al Hospital Municipal de Agudos Dr. Pedro Ecay producto de varios golpes.

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones, agentes de Salud, Tránsito, Defensa Civil y Policía Comunal.