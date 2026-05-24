Monte Hermoso convoca a los vecinos para limpiar la playa

Monte Hermoso celebrará mañana el Día de la Patria con una jornada solidaria en la que cientos de vecinos se abocarán a limpiar y poner en valor la playa, severamente afectada por la tremenda marejada del viernes 8 pasado.

"La fuerza de la última sudestada nos desafió, pero el amor por nuestra ciudad y las ganas de verla brillar otra vez son muchísimo más grandes. Este lunes aprovechamos el día para hacer patria de la mejor manera: cuidando nuestro lugar", se indicó en la convocatoria.

"Una comunidad unida siempre sale adelante. ¡Cada mano cuenta!", se añadió.

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La 1ª Jornada Ecológica y Solidaria comenzará a las 9.30, en Traful Bis y Costanera.

"Traé calzado cómodo, guantes y sumate a esta movida por y para Monte Hermoso", se propuso a quienes deseen participar del evento.

Desde el municipio se señaló que los vecinos recibirán en el lugar las indicaciones básicas para participar de la limpieza de la playa, así como los grupos que se conformarán y cómo se mantendrá la comunicación durante la jornada.

"La idea es ir juntando la enorme cantidad de residuos que devolvió el mar durante el temporal. Nos vamos a organizar en grupos, vamos a recoger los residuos y los vamos a dejar en grandes bolsas que luego serán levantadas por vehículos municipales. Estimamos que las tareas se van a extender hasta las 13 o 13.30", indicó Rubén Cordi, del programa Playas Limpias.

El mar sacudió con mucha violencia la costa montehermoseña el viernes 8 de este mes.

"La ciclogénesis –indicó el intendente Hernán Arranz- provocó la destrucción casi total de los 1.500 metros del frente costero que van desde la calle Favaloro hasta Pedro de Mendoza (donde se encuentra la rambla de madera), así como unos 600 metros del camino paralelo a la rambla entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga".

Además, el temporal socavó amplios sectores de playa, lo que provocó desplomes de estructuras de madera, roturas y movimientos en el mirador de cemento de la peatonal Dorrego, inestabilidad en los postes de alumbrado, descalce del pavimento articulado y la afectación grave de 12 puestos de guardavidas (9 quedaron destruidos y, los restantes, en un precario estado).

El fenómeno también causó la destrucción casi total de dos paradores muy importantes, arrasó los puestos (o chiringuitos) ubicados entre las bajadas de Costa y Pedro de Mendoza, y dejó daños de consideración en otros 17 estructuras comerciales privadas ubicadas sobre el frente marítimo.

El fuerte oleaje causó socavamientos y daños a viviendas ubicadas en Villa Caballero y Villa Faro Recalada, algunas de las cuales ya habían sufrido los efectos del fuerte temporal de junio del año pasado.

Asimismo, provocó la destrucción parcial del camino costero que conecta a la ciudad cabecera con el balneario Sauce Grande. Allí las olas provocaron un importante socavamiento, lo que obligó a cortar el tránsito vehicular ante el riesgo de derrumbe. De esta forma, el camino de cintura pavimentado quedó como la única vía de comunicación habilitada para ir de un sector urbano a otro.

“Necesitaremos muchos millones de pesos para recuperar todo lo perdido, recursos con los que el municipio no cuenta. Hasta el momento llegaron fondos de la Cámara de Diputados, gestionados por (el titular del cuerpo) Alejandro Dichiara, pero hemos efectuado gestiones con el propio gobernador Axel Kicillof y el Senado”, dijo.

“Al gobernador lo noté muy preocupado por la situación que también afectó a otras localidades costeras, y desde ya se comprometió a trabajar en conjunto para la pronta recuperación de nuestro frente costero”, refirió.

Por esta situación, hasta mediados del mes de noviembre próximo el municipio se encontrará en estado de Emergencia Urbana. La medida implica que se podrán disponer de partidas presupuestarias especiales para reparar los graves daños provocados a la infraestructura urbana por el temporal.

Además, el Banco Provincia lanzó una línea especial para empresarios y comerciantes afectados, y el Ejecutivo local dispuso crear un Comité de Crisis para evaluar la magnitud de los daños y las obras prioritarias a realizar.

"Lo primero será reparar las bajadas al mar. Tenemos que llegar con esas obras al verano", remarcó Arranz.