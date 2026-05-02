Tres personas arrestadas por circular en una moto robada, fugarse y tener droga
Se trata de Débora Carolina Flores (36), Santiago David Flores (26) y Nicolás Ariel Martínez (26).
Efectivos del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendieron a tres personas por circular en una moto robada, intentar fugarse y poseer droga. Se trata de Débora Carolina Flores (36), Santiago David Flores (26) y Nicolás Ariel Martínez (26).
Se movilizaban en una moto marca Benelli y al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga hacia el sector del Balneario Maldonado. Cuando fueron interceptados por los efectivos, opusieron resistencia.
Se comprobó que el rodado tenía la numeración de chasis suprimida y registraba pedido de secuestro activo por hurto, con fecha reciente.
En tanto, también secuestraron un frasco con marihuana que estaba entre las pertenencias de una de las personas aprehendidas, además de otra moto marca Guerrero Trip 110 cc. y una motosierra, elementos sobre los cuales no pudieron acreditar su procedencia.