Tres personas arrestadas por circular en una moto robada, fugarse y tener droga

Efectivos del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendieron a tres personas por circular en una moto robada, intentar fugarse y poseer droga. Se trata de Débora Carolina Flores (36), Santiago David Flores (26) y Nicolás Ariel Martínez (26).

Se movilizaban en una moto marca Benelli y al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga hacia el sector del Balneario Maldonado. Cuando fueron interceptados por los efectivos, opusieron resistencia.

Se comprobó que el rodado tenía la numeración de chasis suprimida y registraba pedido de secuestro activo por hurto, con fecha reciente.

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En tanto, también secuestraron un frasco con marihuana que estaba entre las pertenencias de una de las personas aprehendidas, además de otra moto marca Guerrero Trip 110 cc. y una motosierra, elementos sobre los cuales no pudieron acreditar su procedencia.

