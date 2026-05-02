Iban en moto, casi atropellaron a un peatón y se fugaron: hay dos aprehendidos

La Policía Local aprehendió a dos jóvenes que circulaban en moto realizando maniobras temerarias. Uno de ellos es menor de edad.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado cuando una moto Yamaha 110cc. circulaba por un sector de calle Brasil y cruzó un semáforo en rojo, poniendo en riesgo a un peatón que se disponía a cruzar la calle.

Con la colaboración de imágenes del Centro Único de Monitoreo, finalmente los efectivos lograron interceptar al rodado e iniciaron una persecución que culminó en la zona de Santa Cruz al 2600.

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En el lugar fue aprehendido Marcos Nahuel Cruvil de 18 años de edad y un menor de 16. Además, los uniformados secuestraron el rodado.