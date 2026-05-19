"Rechazamos la quita de subsidios al gas": Córdoba se sumó a la polémica por la Zona Fría

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó la quita de subsidios al gas en su provincia, y advirtió que “el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a más de la mitad de la población provincial”.

Desde sus redes sociales, explicó que esta decisión afectaría a "688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos", al mismo tiempo en que aseguró que su modificación "podría implicar aumentos" en el costo del gas "de entre el 42% y el 100%", sobre todo en los meses de invierno.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria. Su eliminación afectaría directamente a familias trabajadoras, jubilados, sectores medios, hogares vulnerables, comercios, emprendedores del turismo, instituciones y comunidades locales", indicó Llaryora.

Para finalizar, les solicitó tanto a los diputados como a los senadores nacionales que representan la provincia de Córdoba que "rechacen esta iniciativa y protejan a los vecinos" de todo el territorio provincial.

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"Sostenemos nuestro compromiso con la defensa del federalismo, la equidad territorial y el acompañamiento a las familias cordobesas frente a medidas que impactan directamente en la economía de nuestra gente", concluyó. (NA)