"Rechazamos la quita de subsidios al gas": Córdoba se sumó a la polémica por la Zona Fría
El gobernador Martín Llaryora aseguró que el proyecto oficial que busca reducir el beneficio pone en riesgo “a más de la mitad de la población” de la provincia mediterránea.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó la quita de subsidios al gas en su provincia, y advirtió que “el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a más de la mitad de la población provincial”.
Desde sus redes sociales, explicó que esta decisión afectaría a "688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos", al mismo tiempo en que aseguró que su modificación "podría implicar aumentos" en el costo del gas "de entre el 42% y el 100%", sobre todo en los meses de invierno.
"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria. Su eliminación afectaría directamente a familias trabajadoras, jubilados, sectores medios, hogares vulnerables, comercios, emprendedores del turismo, instituciones y comunidades locales", indicó Llaryora.
Para finalizar, les solicitó tanto a los diputados como a los senadores nacionales que representan la provincia de Córdoba que "rechacen esta iniciativa y protejan a los vecinos" de todo el territorio provincial.
"Sostenemos nuestro compromiso con la defensa del federalismo, la equidad territorial y el acompañamiento a las familias cordobesas frente a medidas que impactan directamente en la economía de nuestra gente", concluyó. (NA)