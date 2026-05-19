“Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″, aseguró Milei ante empresarios

El presidente Javier Milei advirtió: “Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″. Fue al exponer en un evento sobre “inserción laboral, visión macro y potencial productivo” en el MALBA, ante empresarios.

Además ratificó: “Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación". En medio de las tensiones en el Gobierno, el Presidente mantiene su agenda, volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el que se abrazó, y destacó el triunfo en las elecciones de CABA en 2025.

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Milei planteó: “Sacamos prácticamente el 95% del cepo, con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviésemos comprando 8500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1100. Con lo cual, el dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares, y para que eso, digamos, básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”.

El Presidente ratificó: “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés, pero ahora es lo que es la tasa de interés nominal. Y el otro componente tiene que ver con la política cambiaria. Si ustedes se fijan, conforme ha pasado el tiempo, Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria”.

Y explicó: “Es una cuestión de seguro, en mercados incompletos y no profundos, como un mecanismo de contención de riesgo. Tenemos la acumulación de reservas, pero la contracara es que si nosotros expandimos esa emisión, genera inflación, y por lo tanto, digamos, esterilizamos”.

Milei destacó: “Entonces, hay que elegir cómo se paga el seguro. O se paga, como mayor inflación, que es un impuesto altamente regresivo; o se paga con tasa de interés y lo compensamos con una política fiscal todavía mucho más austera. Es decir, que el seguro lo pague el Estado achicándose. No es la solución más eficiente pero frente a mercados incompletos y poco profundos, es mucho mejor que la alternativa".

Además, en medio de las tensiones con el PRO, el mandatario criticó al gobierno de Mauricio Macri, líder de ese partido: “La Ley de Alquileres, que se votó, por ejemplo, en el gobierno del presidente Macri, es un ataque al derecho de propiedad. Supongan que ustedes tienen un edificio que se dedica a arrendar departamentos. Bueno, si viene alguien y les toca el precio, le pone una regulación sobre cómo determinar los precios, eso es un avance contra la propiedad privada”.

Milei advirtió: “La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables. ¿Porque ese precio más alto lo pueden pagar quiénes? Los que están mejor. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%”.

El Presidente además cuestionó: “Pero no solo eso, la Ley de Góndolas también tuvo transcurso en el gobierno del presidente Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad, el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez". (TN)