Va a juicio oral el exconcejal de Tornquist acusado de abuso sexual

El exconcejal de Tornquist Matías Rojas, acusado de abusos sexuales que habrían sido cometido hace varios años en perjuicio de distintas niñas en Saldungaray, irá a juicio oral por las imputaciones.

Es que la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, aceptó la requisitoria del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien llevó adelante la investigación y, en consecuencia, la causa pasará a la Receptoría General Departamental para su traslado a la Cámara Penal, a fin de sortear el tribunal en lo Criminal que resolverá el caso.

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Rojas está imputado de abuso sexual simple (5 hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un caso), todo en concurso real de delitos. Las situaciones se habrían dado en la citada localidad serrana, de donde son oriundos el procesado, asesorado por Sebastián Cuevas, y las supuestas damnificadas, cuyas familias tienen como abogado a Valentín Fernández.

El acusado había logrado el beneficio del arresto domiciliario (tenía previsto vivir en la casa de un tío en Bahía Blanca y avanzar con su emprendimiento de lavadero de autos), pero la Cámara Penal frenó esa medida, con lo cual llegará al debate detenido en la cárcel de Saavedra.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.