“Se necesitan argumentos jurídicos y estratégicos para sostener que las Malvinas son argentinas”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

La primera jornada del ciclo de charlas denominado La Cuestión Malvinas a través de los siglos se desarrollará este jueves 9, desde la 18 con acceso libre y gratuito, en la Sala Héroes de Malvinas de la municipalidad local, en el primer piso de Alsina 65.

“La idea nació de una propuesta de Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Guerra, con quien trabajo estrechamente por mi labor de investigación. El objetivo es realizar encuentros semanales durante abril que sean lo menos técnicos posible, pero con la mayor profundidad, recorriendo la evolución de la disputa hasta la actualidad. Queremos que la comunidad comprenda los derechos, la historia y la geopolítica que hay detrás de Malvinas”, dijo el Dr. Marcos Fernández, investigador de la UNS, quien compartirá las presentaciones junto a su colega Federico Daniel Arrué.

Los encuentros recorren desde el descubrimiento en el siglo XVIII hasta los desafíos del siglo XXI, buscando ofrecer a la comunidad argumentos jurídicos sólidos frente a posturas que intentan restar importancia al reclamo nacional.

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El profesional destacó que el archipiélago representa no solo un territorio ocupado por una potencia nuclear, sino también una pérdida de valiosos recursos económicos y estratégicos para el país. “Comenzaremos en el siglo XVIII con el descubrimiento y las disputas entre los imperios español, francés y británico. Luego avanzaremos hacia el siglo XIX, analizando la independencia de las Provincias Unidas, la toma de posesión y la posterior resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce la disputa. Finalmente, llegamos al siglo XXI para analizar las estrategias actuales de recuperación de soberanía y los desafíos geopolíticos en juego”, amplió el investigador, en diálogo con La Nueva.

Fernández es Magíster en Políticas y Estrategias por la UNS y Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es secretario de Posgrado e Investigación del Departamento de Derecho de la UNS, donde también es docente en las cátedras de Derecho Constitucional e Investigación Jurídica. Fue becario doctoral del Conicet y trabaja en investigaciones relacionadas con la estrategia británica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

Arrué es Magíster en Derecho y Doctorando por la Universidad Nacional del Sur. Es profesor adjunto en el Departamento de Derecho de la UNS e investigador en la misma casa de altos estudios, con experticia en los campos de Nación, separatismo y disputas geopolíticas territoriales.

Imagen satelital de las Malvinas con sus dos principales islas: Soledad y Gran Malvina.

—¿Cuál es el significado de Malvinas?

—Fernández: Primero, la ocupación de parte del territorio nacional por un país extranjero. Segundo, implica un peligro, ya que el Reino Unido es una potencia nuclear y, en un eventual conflicto internacional, las islas están en su posesión. Y tercero significa una enorme pérdida económica, dado que el espacio marítimo circundante es sumamente rico en recursos ictícolas e hidrocarburíferos que, hoy, explota una potencia extranjera en lugar del Estado Nacional.

—¿Cuál es el espíritu que se intenta instalar con estas charlas?

—Arrué: Más allá de la afirmación de que las Malvinas son argentinas, queremos ofrecer los argumentos jurídicos y estratégicos que sostienen esa premisa. La idea es brindar fundamentos claros frente a posibles discursos desmalvinizadores o cuestionamientos que no se basan en la realidad empírica. Es fundamental conocer estas bases para sostener nuestra posición; incluso, si alguien decide disentir con ellas.

—¿Ven factible hoy una instancia de diálogo o negociación con el Reino Unido?

—MF: Es sumamente complejo porque el Reino Unido se encuentra en una posición muy cómoda, explotando las islas económicamente sin grandes obstáculos. Estoy convencido de que una negociación bilateral hoy es casi imposible.

“La Argentina necesita volver a instalar la cuestión en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y no solo en el Comité de Descolonización. Para cercar a una potencia colonial, necesitamos estrategias consistentes y el apoyo real de todo el bloque latinoamericano”.

—¿Qué vínculo especial tiene la ciudad con esta causa?

—FA: Bahía Blanca tiene una conexión histórica y estratégica vital. Por un lado, figuras como Juan (Esteban Francisco) Mestivier, uno de los primeros habitantes de la Fortaleza Protectora Argentina, murió en las Malvinas. Por otro, la cercanía con la Base Espora y nuestro puerto de aguas profundas nos vinculan directamente con la custodia del Atlántico Sur. Durante la guerra de 1982, la ciudad, incluso, fue un posible objetivo militar. Además, contamos con un Centro de Veteranos muy activo que mantiene vivo el recuerdo de quienes fueron a luchar.

—¿Existe un mayor interés por Malvinas en los últimos años?

—MF: Sí, es una percepción creciente. Hoy se reclama más que los jefes de Estado se pronuncien y el tema está más presente en el debate público. Esto se debe en gran medida a la actividad de los centros de veteranos, que buscan pasar la posta para que la cuestión siga vigente cuando ellos ya no estén. Los aniversarios 30 y 40 de la guerra también han generado actividades académicas y públicas que ayudan a que la sociedad acceda a más información.

El recorrido histórico

Los argumentos jurídicos que sostienen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas se fundamentan en un recorrido histórico y legal que abarca varios siglos. Veamos la temática, en la visión de Fernández:

—Sucesión de derechos de España: la Argentina sostiene su reclamo basándose en que, tras la independencia de las Provincias Unidas del Sur en el siglo XIX, el país heredó los derechos de posesión que el Imperio Español tenía sobre las islas. Este proceso incluye las disputas de soberanía entre los imperios español, francés y británico que se remontan al siglo XVI.

—Toma de posesión efectiva: en el siglo XIX, el Estado argentino (Provincias Unidas) realizó actos formales de toma de posesión de las islas, estableciendo una presencia soberana antes de la ocupación británica.

—Reconocimiento internacional de la disputa: un pilar jurídico clave es la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. Este reconocimiento invalida la postura de que el territorio es incuestionablemente británico ante la comunidad internacional.

“Hoy se reclama más que los jefes de Estado se pronuncien y el tema está más presente en el debate público”, dijo Marcos Fernández.

—Integridad territorial y ocupación: desde la perspectiva jurídica nacional, se argumenta que las Malvinas son territorio nacional ocupado por una potencia extranjera. La Argentina considera que esta ocupación es ilegítima y que afecta la integridad del territorio insular del país.

—Marco de descolonización: la cuestión se enmarca dentro del sistema de Naciones Unidas como un caso de descolonización, donde nuestro país busca que se instale nuevamente el debate en la Asamblea General.

Fernández ha enfatizado que conocer estos fundamentos jurídicos y la realidad empírica es esencial para sostener la afirmación de que las Malvinas son argentinas y para hacer frente a discursos que intentan restar importancia al reclamo soberano.

Geopolítica y económica

En la actualidad, la importancia de las Malvinas para la Argentina se manifiesta en tres dimensiones principales: territorial, de seguridad y económica.

—Soberanía y ocupación territorial: las islas representan la ocupación de una parte del territorio nacional por parte de una potencia extranjera. Aunque por su naturaleza insular pueda ser más difícil de internalizar, se trata de suelo argentino bajo control externo.

—Seguridad y riesgo nuclear: desde una perspectiva geopolítica, las Malvinas suponen un peligro estratégico, ya que el Reino Unido es una potencia nuclear. En el contexto de un eventual conflicto bélico internacional, el hecho de que las islas estén en posesión de una potencia de este calibre incrementa los riesgos para la región.

El archipiélago representa no solo un territorio ocupado por una potencia nuclear, sino una pérdida de valiosos recursos económicos y estratégicos para el país.

—Riqueza de recursos naturales: el espacio marítimo que circunda a las islas es extremadamente valioso debido a su abundancia en recursos ictícolas (pesca) y recursos hidrocarburíferos.

—Consecuencias económicas: actualmente, el Reino Unido explota estos recursos económicos sin mayores obstáculos, lo que representa una pérdida directa de ingresos y posibilidades de desarrollo para el Estado Nacional argentino.

—Control del Atlántico Sur: las islas son un punto neurálgico para la custodia y el control del Atlántico Sur. Esta relevancia estratégica se vincula directamente con la ubicación de bases militares continentales, como la Base Espora, y puertos de aguas profundas como el de Bahía Blanca.

La programación del Mes Malvinas

A través de la Ordenanza 22.318, la comuna local instituyó el Mes Malvinas con el fin de promover —en comunidad— el reconocimiento y gratitud a los héroes y veteranos del conflicto del Atlántico Sur. Más allá del acto central de este jueves 2 en la plaza Héroes de Malvinas, el resto del cronograma es:

—Lunes 6: a las 8, imposición de nombre de Héroes de Malvinas a las aulas del colegio Victoria Ocampo.

—Miércoles 8: a las 9, imposición de nombre de Héroes de Malvinas al CEC N° 801, Pasaje Junín y Pacífico.

—Jueves 9: a las 18, inicio del seminario La cuestión de Malvinas a través de los siglos, en el salón Héroes de Malvinas del palacio comunal.

—Viernes 10: a las 11, Acordes de soberanía, un espacio musical breve con canciones de artistas argentinos con homenajes a héroes y combatientes, en Balcones del Instituto Cultural, Alsina 41.

—Lunes 13: a las 10, donación de 120 ejemplares Memoria de guerra, del VGM Leonardo Cirilo Corvalán, a la Jefatura Regional de Educación, que se destinarán a escuelas el sudoeste provincial y bibliotecas populares y, a las 16, PLA PLA rodante sobre Malvinas en la Biblioteca Gabriela Mistral, Francia 2120.

a las 15, navegación con VGM hasta el Usurbil. Puerto de Bahía Blanca.a las 18, seminario La cuestión de Malvinas a través de los siglos II, en Alsina 65.a las 11, Acordes de soberanía, un espacio musical breve con canciones de artistas argentinos con homenajes a héroes y combatientes, en Alsina 41.a las 16.30, homenaje a los Veteranos en el Galpón Enciclopédico de Bella Vista, San Lorenzo 710.a las 15, Bus Turístico: visita guiada a la sala histórica del 3º Batallón del Ejército y al Museo Taller Ferrowhite.

a las 18, seminario La cuestión de Malvinas a través de los siglos III, Alsina 65.a las 10, Bahía Lee con personas mayores Malvinas, territorio y palabra. Centro de Jubilado de Vista Alegre, Martín Gil 2105 y, a las 11, Acordes de soberanía, un espacio musical breve con canciones de artistas argentinos con homenajes a héroes y combatientes, en Alsina 41.a las 10, Taller para adolescentes del Colegio Mosconi en la Biblioteca de Ingeniero White.a las 11, Acordes de soberanía, un espacio musical breve con canciones de artistas argentinos con homenajes a héroes y combatientes, en Alsina 41; a las 13, Bahía Lee con jóvenes Malvinas, territorio y palabra. IFD 86, Agustín de Arrieta 1225 y a las 18, cierre del seminario La cuestión de Malvinas a través de los siglos, Alsina 65.